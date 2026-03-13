BTS光化門演唱會料吸引26萬人 出動反恐特警維安入場要金屬探測

南韓天團「防彈少年團」（BTS）7名成員去年中陸續完成兵役，本月發布新唱片《阿里郎》（ARIRANG）後4月將展開同名世界巡迴演唱會。

BTS定於3月21日在首爾象徵性地標「光化門」舉行免費演唱會，料吸引多達26萬人到光化門一帶。韓聯社報導，首爾警察廳今天表示，鑑於中東局勢持續發酵，南韓警方不排除下周的BTS露天演出當天發生恐怖事件的可能性，將出動反恐特警維持治安。

BTS出碟在即，整個首爾都會進行宣傳活動。

揚言對恐嚇者追究到底

據報南韓警方將動員一切可用力量，包括出動負責反恐措施的特警部隊，維護整個表演場地的安全，並提前對演出現場全域進行安檢。警方還將成立分析應對小組，一旦收到爆炸物威脅舉報內容將進行風險分析。對於導致浪費警力並影響演出的恐嚇者，警方將追查到底，並提起民事索賠。

光化門廣場。韓國觀光公社圖片

籲到場者盡量輕裝前往

為防止車輛衝入會場的攻擊行為，南韓警方將在周邊道路設置警察巴士與充水式護欄（水馬），以避免事件或事故發生。同時，為防止危險物品被帶入會場，將在30個出入口設置金屬探測器進行安檢。

由於安檢程序加強可能導致入場時間延長，警方呼籲到場觀眾盡量減少行李與隨身物品。路透社報道，這場演出預計將吸引多達26萬人參加，可能成為自2002年世界盃以來該地區規模最大的集會之一。