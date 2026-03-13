Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

印度90歲老婦慘遭4蒙面男輪姦 險被丟入水井滅口

即時國際
更新時間：18:54 2026-03-13 HKT
發佈時間：18:54 2026-03-13 HKT

印度中央邦一名90歲老婦遭4名蒙面男子闖入家門性侵，還差點被丟入水井滅口。其女兒竟因為「怕丟臉」不願讓老婦送院，也拒絕報警。最於由於老婦傷勢嚴重被外人發現報警，當局已成立特別調查小組（SIT）呀進。

《印度斯坦時報》等外媒報導，老婦人平時獨自住在中央邦一間農舍，11日深夜熟睡時，竟遭4名蒙面歹徒闖入性侵。事後老婦被押往水井方向，可能差一點就要沒命，所幸當時附近突然傳出汽車引擎聲與陌生人的喊叫聲音，4名歹徒驚慌逃。

女兒「怕丟臉」拒報警

隔天凌晨，老婦被鄰居發現倒臥田間，滿身是傷。女兒聞訊趕到，卻因擔心社會觀感與家族名譽受損，想隱瞞事件不願報警。接下來2天，女兒多次前往藥房購買繃帶和藥物，試圖自行處理母親傷勢。

然而老婦情狀持續惡化，藥房老闆發現女兒多次來回購買大量醫療用品，且神情焦慮不安，心生懷疑，遂向警方通報。

警方接報後立即展開調查，目前正全力緝兇。老婦終於在今日（13日）送院，已脫離生命危險。

