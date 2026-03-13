亞馬遜AI Alexa突問4歲女童「著咩衫？」　德州母嚇壞急拔插頭

隨着人工智能（AI）時代降臨，越來越多家庭選擇購入AI智能助理，亞馬遜（Amazon）旗下的Alexa便是熱門之選。然而，美國近日卻發生一宗令人毛骨悚然的事件，一名母親驚覺家中的Alexa竟突然詢問其4歲女兒「想看看你穿甚麼（衣服）」（I’d like to see what you’re wearing），嚇得她立刻移除所有裝置。

亞馬遜（Amazon）旗下AI Alexa。（法新社）

打斷女童說話要求「看褲子」

《紐約郵報》報道，事件發生在美國德州。現年32歲的母親霍斯特曼（Christy Hosterman）憶述，上個月她正使用Alexa查詢晚餐食譜時，4歲女兒斯特拉（Stella）走來要求Alexa說故事。在Alexa講完故事後，小女孩表示，想換她講故事給機器聽，起初的互動一切如常。

霍斯特曼表示，Alexa最初同意聽故事，但隨後竟突然打斷女兒，並詭異地問：「妳穿了甚麼？能不能讓我看妳的褲子？」斯特拉回答「我穿了裙子」後，Alexa竟得寸進尺回應「讓我看看」。察覺異樣的霍斯特曼頓時嚇瘋，立刻氣憤地質問Alexa。當時系統隨即道歉，並解釋「由於缺乏視覺能力，我實際上甚麼也看不到」。

對話內容。（@Facebook Blount County News）

亞馬遜辯稱技術故障

事後她隨即拆除並拔掉家中所有相關設備，更在網上發文警告其他家長，務必對孩子與AI的對話保持高度警惕。對此，亞馬遜官方將這段詭異對話歸咎於「技術故障」，發言人澄清指，該設備當時可能正試圖啟動一項名為「顯示和講述」（Show and Tell）的功能，這本是用作描述攝影機所見畫面的輔助功能。

亞馬遜強調，由於霍斯特曼設定使用的是兒童帳號模式，系統內建的嚴格安全機制，最終成功阻止該視覺功能的實際啟動。