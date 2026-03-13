伊朗局勢｜英男遊杜拜拍攝上傳導彈影片 被控「擾亂安全」面臨2年監禁

英國倫敦一名60歲遊客在杜拜旅遊時，因用手機拍攝及上傳伊朗導彈攻擊阿聯酋的影片，被控網絡犯罪。當局揚言，任何散佈「導致民眾恐慌」的訊息的人都將被監禁。



該名英國男子周一晚被捕，據悉已當場刪除影片，並強調無意犯法，但仍被控「傳播、出版、再版或散佈可能擾亂公共安全的謠言或煽動性宣傳」，面臨最高2年監禁、罰款 20萬迪拉姆（約42.6萬港元）或遣返出境的處分。除了他還有另外20人被控「散播不實消息」。

杜拜攔截伊朗導彈與無人機 總統：阿聯酋並非易受攻擊目標。路透社

《衛報》報道，這宗案件由專門向阿聯酋境內人士提供法律援助的組織「杜拜拘留者」（Detained in Dubai）披露。組織負責人史特靈（Radha Stirling）指出：「這些指控聽起來模糊不清，文件上看起來卻相當嚴重，但實際上被指控的行為可能只是轉發或評論一則已經在網上流傳的影片而已。」

法規極嚴 轉發評論皆犯法

阿聯酋網絡犯罪法規嚴格，不僅最初發文者會被追究責任，任何轉發、留言評論的人都可能面臨刑事指控。史特靈警告，更大的風險在於執法機關可能對同一人提出多重罪名，即使行為完全出於無心，轉發多則影片或報道可能累積多項指控與刑罰。

她指出：「網上流傳大量衝突相關圖片、影片和新聞報道，如果某些內容已被廣泛分享或由媒體機構發布，人們自然會認為應該可以留言或轉發。但在阿聯酋，這種想法可能極度危險。」

伊朗米納布市大批民衆出席遇襲小學罹難者喪禮。

導彈攻擊值得關注，但在中東緊張情勢升高之際，各國政府對媒體與民眾的管制日益嚴格，對揭露攻擊地點或攔截過程的影像內容格外謹慎。

以色列禁止發布被認為直接威脅國安的內容，包括導彈攻擊期間顯示城市天際線的直播、標示導彈落點的影像，以及軍事計畫和防空系統資訊。伊朗的限制更為嚴厲，法新社指出，就連少數在德黑蘭設有分社的國際媒體也無法前往南部米納布市（Minab）遭襲的女子學校現場採訪。