史上最大｜《路透》：美擬售台140億美元軍備　傳月底「習特會」後拍板

即時國際
更新時間：15:30 2026-03-13 HKT
發佈時間：15:30 2026-03-13 HKT

《路透社》獨家引述知情人士報道，美國一份總值約140億美元（約1,092億港元）、涵蓋先進攔截導彈在內的重大對台軍售方案已準備就緒。目前只待總統特朗普（Donald Trump）正式批准，預計將於本月底他訪華進行「習特會」後對外公布。這將成為台灣史上規模最大的一筆軍購交易。

報道指，特朗普計劃於3月31日至4月2日前往北京會晤中國國家主席習近平。為了避免在峰會前引發外交風波，這項天價軍售交易目前仍處於保密狀態，但極可能在特朗普返回華府後快速宣布。此前，習近平曾於2月向特朗普表明，美方在處理對台軍售問題上必須「審慎」。

雖然特朗普一直極力爭取與中國達成有利的貿易協議，令部分觀察家擔憂他可能會將削減對台軍事支持作為談判籌碼。然而，這次消息顯示華府計劃維持甚至增加對台防衛支持，大大緩解台北方面的焦慮情緒。

美國一份總值約140億美元的對台軍售方案已準備。（法新社）
美國一份總值約140億美元的對台軍售方案已準備。（法新社）

主打愛國者三型另備不對稱武器

消息人士透露，該軍售方案主要由愛國者三型（PAC-3）與國家先進防空系統（NASAMS）防空導彈組成。他強調，「只要總統點頭，一切都已就緒，隨時可以正式宣布」。另一名消息人士補充，另有約值60億美元（約468億港元）的「不對稱」作戰能力武器正等待批准，可能與此案合併或隨後公布。

有熟悉內情的台灣消息人士坦言，即將舉行的中美峰會確實帶來不確定性，北京正試圖透過減輕對台軍事壓力來營造良好氣氛，以求延後美方對台軍售。但他強調，「我們對特朗普有信心，北京低估了白宮的戰略遠見。」

台灣國防部則向《路透社》證實，軍購項目已與美方完成「初步協調」，而美國在台協會（AIT）亦重申，美方正致力於盡快交付關鍵防禦系統。

