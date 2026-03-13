Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬來西亞19歲男嫖妓圖「食霸王餐」遭拒　發狂連捅14刀刺死印尼籍女子

即時國際
更新時間：14:13 2026-03-13 HKT
發佈時間：14:13 2026-03-13 HKT

馬來西亞新山市發生性交易命案。一名年僅19歲的青年，在旅館與一名37歲印尼籍女子進行性交易後，企圖「食霸王餐」拒絕付款。女方為阻其離開而擋住門口，兩人隨即爆發激烈爭執；期間男子竟拔刀狂刺女方14刀，導致她當場死亡。

據馬來西亞《新海峽時報》（New Straits Times）報道，命案發生在新山市（Johor Bahru）一間平價酒店內。本月11日下午，酒店職員赫然發現一名37歲印尼籍女子陳屍於客房之中，死狀恐怖，現場血跡斑斑。

警方接報後迅速展開調查，並在短短24小時內火速將嫌犯緝拿歸案。負責追捕的警官表示，警方已查扣嫌犯的閉路電視硬碟及兩部手機，並成功尋獲他作案時所穿的T恤、牛仔褲、帽子及鞋子等關鍵證物。

馬來西亞新山市一旅館發生性交易命案。（示意圖／法新社）
胸口正中連中9刀顯強烈殺意

法醫驗屍報告揭示，兇手極其殘忍的行徑。死者身上合共發現多達14處刀傷，當中最致命的胸口正中央位置更被連捅9刀，顯示嫌犯當時的殺人意圖十分強烈。

經初步調查，該名19歲男子過往並無任何犯罪紀錄，其尿液檢測亦未有對毒品呈陽性反應。警方透露，男子疑在性交易完事後拒絕付費並執意離開；當女死者奮力擋住門口阻止時，他便拔刀行兇。此外，調查亦發現女死者生前經常帶不同男子前往案發酒店，相信她長期在當地從事性工作。

