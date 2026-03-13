Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜天然氣削減威脅化肥生產　印度求助中國放寬尿素出口

即時國際
更新時間：12:55 2026-03-13 HKT
發佈時間：12:55 2026-03-13 HKT

中東衝突令全球能源供應鏈大受衝擊。印度國內因天然氣供應銳減，嚴重威脅化肥生產。印度政府向中國求助，請求允許出售部分尿素貨物以解燃眉之急。

據彭博社周四（12日）引述知情人士報道，中東戰火不斷擴大，嚴重擾亂全球液化天然氣的供應鏈。這不僅推高能源成本，更迫使印度國內部分依賴天然氣運作的化肥生產商面臨停產的困境。

在伊朗戰爭加劇全球糧食與能源危機的背景下，各國紛紛採取非常規手段確保關鍵大宗商品供應。印度作為全球最大的尿素進口國，其官員已正式向中方提出請求，希望北京考慮放寬尿素的出口限制。據悉，雙方相關討論目前仍在進行中，尚未達成最終決定。

印度政府向中國求助，請求允許出售部分尿素貨物。（法新社）

中國實施配額制今年配額未劃撥

中國目前透過嚴格的配額制度來管理尿素出口。有知情人士透露，雖然北京在去年曾批准包括對印度在內的部分出口申請，但針對2026年度的出口配額目前仍未進行劃撥。針對此事，印度化肥部及中國商務部均未有即時作出回應。

儘管印度目前尚未立即面臨化肥嚴重短缺的危機，但若天然氣供應長期受阻，將迫使印度必須在今年6月關鍵耕種期開始前，積極尋找更多尿素供應來源。知情人士指出，除中國之外，印度亦正考慮從俄羅斯、印尼、馬來西亞及埃及等地，填補因中東衝突而流失的供應缺口。

