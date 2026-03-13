Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜伊朗導彈突變神準　情報揭疑轉用中國「北斗」導航

即時國際
2026-03-13
2026-03-13

伊朗在反擊美國與以色列的戰事期間展現精準打擊能力，情報專家研判，關鍵很可能是換用中國「北斗」衛星導航系統使然。法國對外安全總局前情報課長朱列說，從去年6月與以色列打過12天戰爭後，伊朗的打擊精準度明顯提高，很可能是已獲得中國「北斗」衛星導航系統的權限。

伊朗用導彈、無人機攻擊以色列及波斯灣國家的美軍設施，雖然美、以攔截許多來襲導彈，但仍有部分導彈突破防禦，造成破壞與傷亡。部署於約旦的一套機動式薩德系統的雷達，及部署於卡塔爾的一套固定式美製「鋪路爪」預警雷達，均遭伊朗擊毀。

美國可以干擾或限制伊朗過去所用的全球定位系統（GPS），但若改用中國的北斗系統，美國就幾乎無法加以干擾。美國GPS系統由24顆衛星提供訊號，中國北斗系統則有45顆衛星。

