311十五周年｜專家警告北海道恐爆9級地震 海嘯可達20米致10萬人死

東日本311大地震於周三（11日）剛滿15周年，正當日本全國悼念當年逾1.5萬名罹難者之際，學術界卻傳出令人擔憂的警號。一項由北海道大學與東北大學組成的研究團隊發表的最新研究顯示，日本北海道外海的千島海溝一帶，地殼應力已累積至足以引發「311等級」強震的程度，未來恐爆發規模9.0級巨大地震，引發的海嘯最高可達20米。

能量累積達100% 北海道東部風險最高

根據富士新聞網報導，研究團隊於2019年至2024年間，在千島海溝沿線海底設置了3處精密觀測儀。數據顯示，其中兩處觀測點每年向陸地方向位移約8公分。北海道大學教授高橋浩晃指出，海洋板塊隱沒帶的能量幾乎「100%被儲存」，並未透過小規模地震釋放，這意味著該區域正為下一次大爆發積聚恐怖能量。

最新研究顯示，日本北海道外海的千島海溝一帶，地殼應力已累積至足以引發「311等級」強震的程度，未來恐爆發規模9.0級巨大地震，引發的海嘯最高可達20米。路透社
北海道大學教授高橋浩晃指出，海洋板塊隱沒帶的能量幾乎「100%被儲存」，並未透過小規模地震釋放，這意味著該區域正為下一次大爆發積聚恐怖能量。路透社
高橋進一步解釋，從十勝沖到根室沖一帶長期處於「地震空白區」，即平時地震活動異常稀少。然而，歷史紀錄顯示該區域大約每400年會發生一次巨大地震。上一次大地震發生於17世紀，距今已約400年，目前累積的應力位移量估計已達30公尺，極可能引發規模9.0級的超強地震。

低溫大雪恐阻避難 最壞情況10萬人罹難

研究團隊模擬顯示，若強震爆發，北海道太平洋沿岸將遭受超過20公尺的大海嘯襲擊。專家特別提出警告，由於北海道冬季氣候惡劣，若地震發生在寒冬季節，大雪與低溫將嚴重阻礙民眾避難速度，在最惡劣的情況下，罹難人數恐怕會高達10萬人。

研究小組呼籲，北海道東部沿岸居民應提前檢視避難路線及防寒裝備。高橋強調，雖然無法精準預測強震發生的確切日期，但數據顯示能量已達臨點，當局及民眾必須提高警覺，做好「隨時遇襲」的心理準備。

