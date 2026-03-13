伊朗局勢｜杜拜豪宅遭無人機砸出巨洞  住客深夜緊急疏散逃命

中東戰火持續蔓延至波斯灣多國。杜拜著名地標克里克港（Creek Harbour）一棟高層住宅大樓，於周四（12日）凌晨遭一架無人機撞擊並引發火災，建築物牆身被撞出巨大洞口。杜拜媒體辦公室表示，涉事無人機據信源自伊朗；阿聯酋官員批評，伊方宣稱「僅攻擊美軍設施」的說法與事實不符，批評其針對民用基礎設施的襲擊。

杜拜兩日兩宗襲擊 伊朗被指刻意針對

事發於3月12日凌晨約2時45分，位於克里克港的地址酒店（Address Hotel）2號塔樓突遭無人機撞擊。有目擊居民描述，撞擊後現場迅速起火，牆身受損嚴重。當地民防部門隨即動員約40輛消防車及警車趕赴現場，警方船隻亦在附近水域戒備。

杜拜著名地標克里克港（Creek Harbour）一棟高層住宅大樓，於周四（12日）凌晨遭一架無人機撞擊並引發火災，建築物牆身被撞出巨大洞口。路透社

杜拜豪宅遭無人機砸出巨洞，住客深夜緊急疏散逃命。路透社

從網上流傳及經外媒核實的片段可見，大樓高層位置出現一個明顯大洞，內部冒出熊熊火光。 Youtube@AlJazeera

火勢很快被撲滅，住戶被緊急疏散，事件中幸無人受傷。從網上流傳及經外媒核實的片段可見，大樓高層位置出現一個明顯大洞，內部冒出熊熊火光。雖然事件令不少外籍住客感到震驚，但有居民讚揚當局處理效率極高，目前無意離開杜拜。

這是杜拜連續第二日發生無人機墜落事件。周三（11日）晚間，杜拜國際機場（DXB）附近亦曾發生同類事件，導致4人受傷，幸機場運作未受影響。杜拜政府強調，正針對連串襲擊採取應對措施。

事實上，近期阿聯酋多個民用設施相繼遇襲。2月28日，棕櫚島費爾蒙酒店遭墜落殘骸擊中致4傷；阿布扎比舊機場亦曾因攔截無人機引發火警。阿聯酋官員指出，伊朗近期加大對波灣石油設施及油輪的攻擊力度，多國已加強攔截導彈及無人機。

分析指，隨着美伊戰事升級，伊朗正試圖透過騷擾波斯灣國家的民用及金融目標，向支持美國的盟友施壓。由於杜拜是全球重要的航空及金融樞紐，連串針對性襲擊已令區域安全形勢陷入極度緊張。

阿聯酋軍方已提升防空戒備級別，並與美軍加強情報共享，嚴防重要設施再受跨境打擊。