Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜底特律猶太教堂遇襲 貨車衝撞後爆槍戰槍手身亡

即時國際
更新時間：02:10 2026-03-13 HKT
發佈時間：02:10 2026-03-13 HKT

美國聯合以色列與伊朗交戰之際，美國密歇根州底特律市郊一座猶太教堂發生嚴重暴力襲擊事件。周四（12日），一輛貨車衝撞位於西布隆菲爾德鎮（West Bloomfield Township）的以色列神廟（Temple Israel）猶太教堂，隨後現場爆發槍戰，槍手最終遭擊斃。美國聯邦調查局（FBI）表示，襲擊事件是一宗「針對猶太社區的蓄意暴力行為」。

貨車衝撞神廟屋頂冒煙 警衛現場交火

根據密歇根州當地電視台WDIV-TV報道，案發時一輛貨車猛烈撞向以色列神廟建築。奧克蘭縣警長布查德（Mike Bouchard）證實，教堂的駐場警衛曾與槍手交火，「目前我們還無法確定疑犯的死因，但保安人員確實向嫌疑人開了槍」。美聯社引述消息報道，槍手遭警衛擊斃。

根據聯邦官員透露，涉案武裝男子被確認為41歲的加札利（Ayman Mohamad Ghazali） 。他出生於黎巴嫩，為一名美國入籍公民。據國土安全部資料顯示，加札利於2011年以美國公民配偶的直系親屬簽證入境美國，並於2016年正式獲得美國公民身份。

涉案貨車後座發現了大量爆炸物

布查德表示，這名身份尚未確定的嫌疑人駕駛卡車撞破了猶太教堂的大門，並沿著走廊行駛，隨後一名保安人員向他開槍。另一名安保人員被車輛撞倒，短暫失去意識，但無生命危險。

CNN引述多位執法部門消息人士的話稱，在嫌疑人的車後座發現了大量爆炸物。

現場拍攝到的畫面顯示，教堂屋頂有濃煙冒出，數十輛警車已將建築物重重包圍。FBI已介入調查，以了解犯案動機，以及是否還有其他涉案人士。

驚魂一刻：家長衝入幼兒中心接走子女

案發地點是以色列神廟，該處設有早期教育中心。教堂下午發表聲明，確認教堂內所有人員安全，包括事發時正在幼兒學習中心的140名學生。

底特律猶太聯合會（Jewish Federation of Detroit）隨即向該地區所有猶太組織發出緊急指示，要求立即啟動「封鎖協定」（Lockout Protocol），禁止任何人進出建築物，以防進一步襲擊。

FBI介入調查 涉事神廟規模冠全美

密歇根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）發表聲明，形容事件令人心碎。她強調，密歇根州的猶太社區應該能夠在和平中生活及實踐他們的信仰，「反猶太主義在密西根州沒有立足之地，也絕不能容忍」。

路透社報道，自中東地區最近爆發戰爭以來，美國各地的猶太教和伊斯蘭教組織都加強了安全措施。近日，堪薩斯市和華盛頓郊區的機場都發生了安全警報，兩名男子因涉嫌在紐約市格雷西官邸外一場混亂的反伊斯蘭抗議活動中引爆自製炸彈而被捕。

特朗普：事件令人震驚

美國總統特朗普表示，他已聽取了有關此次襲擊的簡報，並稱其「令人震驚」。他說：「在今天早些時候底特律猶太教堂遭到襲擊後，我想向密西根州的猶太社區和底特律地區的所有民眾表達我們的慰問。」

以色列神廟是全美規模最大的猶太教改革派神廟，擁有約1.2萬名成員。該機構除了提供宗教服務外，亦是當地重要的家庭及成年人教育中心，在國際猶太社區中具有高度影響力。

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
影視圈
5小時前
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-12 11:22 HKT
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
生活百科
2026-03-12 18:58 HKT
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
2026-03-12 08:00 HKT
黎耀祥胞兄因英女王、安倍晉三、特朗普缺席案件身份曝光 奇案引網民熱議黎氏家族
02:03
黎耀祥胞兄因英女王、安倍晉三、特朗普缺席案件身份曝光 奇案引網民熱議黎氏家族
影視圈
8小時前
聾啞女陳美華(左)爭公屋業權獲判勝訴擁38%業權，女保安蕭榮娟須為非法驅逐象徵式賠償2百元兼付訟費。
聾啞女陳美華爭公屋業權勝訴 獲判擁38%業權 女保安須為非法驅逐象徵式賠償2百元兼付訟費
社會
4小時前
慈雲山私樓塞屎渠 管理處貼奇葩罪證示眾 網民群情洶湧圍攻缺德「塞主」｜Juicy叮
慈雲山私樓塞屎渠 管理處貼奇葩罪證示眾 網民群情洶湧圍攻缺德「塞主」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
2026-03-12 08:00 HKT
五索淚崩談關係懸殊「破壞人哋家庭」 富豪馬清鏗首度公開撐場 婚外情越來越高調
五索淚崩談關係懸殊「破壞人哋家庭」 富豪馬清鏗首度公開撐場 婚外情越來越高調
影視圈
6小時前
星島申訴王 | 港媽為癌末丈夫眾籌被揭全身名牌 媽媽群組呻後悔捐錢：個心有條刺
申訴熱話
2小時前