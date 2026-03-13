Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美維珍尼亞州一大學驚傳槍聲 槍手斃命兩傷者垂危

即時國際
更新時間：01:33 2026-03-13 HKT
發佈時間：01:33 2026-03-13 HKT

美國校園安全再敲警鐘。位於維珍尼亞州諾福克（Norfolk）的奧爾多米尼恩大學（Old Dominion University, ODU）周四（12日）上午發生槍擊案。一名槍手在商學院大樓內開火，造成兩人重傷送院，槍手隨後證實死亡。校方已緊急取消全日課堂並封鎖校園。

學校鄰近諾福克海軍基地 近三成學生具備軍事背景

事發於周四上午，校方證實槍擊案發生在校內的Constant Hall（商學院大樓）。槍手進入建築物後開槍，導致兩名人員受傷。負責收治傷者的Sentara醫療系統發言人表示，兩名傷者目前傷勢嚴重，正處於危殆狀態。

警方及聯邦煙酒槍械管局（ATF）隨即派員趕赴現場支援。校方在案發後約一小時發出通報，宣布校園威脅已解除，但並未透露槍手的具體死因，暫不清楚是自戕還是被警方擊斃。

受事件影響，ODU校長亨普希爾（Brian Hemphill）宣布取消主校區所有課堂及運作，並呼籲師生遠離案發區域，以便執法人員調查。他發表聲明稱，校園面臨了一場悲劇，強調確保師生安全是首要任務，並對緊急救援人員的迅速反應表示感謝。

維珍尼亞州州長斯潘伯格（Abigail Spanberger）亦在社交媒體發文，表示正密切監測局勢，並已動員州級資源全力支援校方。

奧爾多米尼恩大學擁有約2.4萬名學生，以研究及博士課程著稱。由於鄰近全球最大的諾福克海軍基地，該校有近三成學生具備軍事背景。是次在商學院核心地帶發生的槍擊案，令平靜的校園籠罩在恐懼之中。

