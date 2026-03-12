Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

柬埔寨反電詐委員會秘書長：誓言徹底鏟除電詐

即時國際
更新時間：22:19 2026-03-12 HKT
發佈時間：22:19 2026-03-12 HKT

柬埔寨政府正以雷霆手段，誓言要徹底「鏟除」長期盤踞國內的電信網絡詐騙毒瘤。該國國務部長兼國家打擊網絡詐騙委員會秘書長蔡西納烈日前接受《柬中時報》專訪時表示，政府已作出系統部署，正透過加強執法與推動立法雙管齊下，決心全面清除電騙犯罪網絡，並強調此舉並非受任何國家施壓，而是為「恢復國家形象」。

感謝中國公安提供技術和設備

蔡西納烈透露，自去年6月以來，柬埔寨已搗毀250處電騙窩點，包括91家賭場，並將近6000名中國籍涉案人士遣返中國。他特別感謝中國公安部提供的技術與設備支持。

警方查獲手機及電腦設備，為電詐集團犯案工具。 （柬中時報）
警方在行動中查獲大量SIM卡及通訊設備。 （柬中時報）
3月10日，金邊警方搗毀位於「Golden One」公寓大樓內的電詐窩點，逮捕65名嫌疑人，其中57人為柬埔寨人，8人為中國人。 （柬中時報）
1月31日，警方搗毀柴楨省巴域市一處電詐園區，抓獲涉案外國人2044人。（柬中時報）
為根除電騙，蔡西納烈指出，柬埔寨政府正推動出台史無前例的《反電信網絡詐騙法》，草案將於本周五（13日）提交內閣審議。他形容，這將是「最嚴厲的法律之一」，根據草案，涉電騙犯罪最高可判處30年有期徒刑，罰款更高達50萬美元。

6000名涉案中國人被遣返

新法更劍指電騙集團的「保護傘」。草案明確規定，將物業出租予電騙集團的業主，將不能再以「不知情」為由卸責；而為電騙集團提供庇護的公職人員，更將被追究刑事責任。蔡西納烈坦言，在立法研究過程中，確實發現有「靠山」存在，因此必須「動手術」進行問責。

對於外界質疑政府提出今年4月底前實現電騙「清零」的目標，蔡西納烈解釋，設定期限是為推動地方政府加大行動力度，期限過後將對失職官員追究責任。他形容，當前的電騙分子「像老鼠一樣躲藏」，但當局決心「從所有老鼠洞裡把所有老鼠抓出來」。

當前電騙分子像老鼠躲藏

他強調，政府從不將電騙視為經濟活動，反而認為這種「黑色經濟」正侵蝕柬埔寨的合法經濟基礎。他重申，鏟除電騙的決心堅定不移，旨在恢復國家形象，讓國際社會看清，柬埔寨絕非犯罪集團的基地。

