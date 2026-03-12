Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱最高領袖穆傑塔巴發表首次講話 美媒揭傷勢：足部骨折左眼瘀青

即時國際
更新時間：21:54 2026-03-12 HKT
發佈時間：21:54 2026-03-12 HKT

央視報道，伊朗新任最高領袖穆傑塔巴當地時間（12日）通過國家電視台發表首次公開講話。講話內容主要圍繞伊朗國內團結、對外衝突、地區關系以及對已故領袖阿里·哈梅內伊的悼念等。 穆傑塔巴·哈梅內伊在講話中首先對阿里·哈梅內伊的去世表示哀悼，並稱繼任這一職位責任重大。

相關新聞：伊朗局勢｜伊朗最高領袖穆傑塔巴發表首份聲明 區內所有美軍基地應關閉否則將受襲擊｜持續更新

穆傑塔巴表示，伊朗革命領導層的一大傳統是依靠人民力量，強調人民在國家治理和戰爭時期的重要作用。 在講話中，他呼籲社會保持團結、持續參與國家事務，並強調在困難時期加強社會互助，同時鼓勵民眾積極參與即將舉行的「耶路撒冷日」活動。 談及當前局勢時，穆傑塔巴向伊朗軍隊及「抵抗陣線」武裝力量表示感謝，稱伊朗軍人阻止了敵人控制或分裂伊朗的企圖。

他同時表示，伊朗將繼續採取包括封鎖霍爾木茲海峽在內的戰略手段，並在必要時開辟新的戰線。 在談及地區局勢時，他呼籲鄰國關閉境內被美國利用的軍事基地，並表示伊朗的打擊目標僅針對相關軍事設施，而非這些國家本身。

相關新聞：伊朗局勢︱官員證實最高領袖穆傑塔巴受輕傷

穆傑塔巴同時強調，伊朗仍希望與鄰國保持友好關係。 穆傑塔巴還向戰爭中的遇難者家屬和傷者表示慰問，並承諾為受損民眾提供醫療和經濟補償。他表示，伊朗將繼續追究敵方責任，並為遇難者「復仇」。

當地時間8日晚，伊朗專家會議發表聲明，宣布推舉已故最高領袖阿里·哈梅內伊之子穆傑塔巴為伊朗伊斯蘭共和國新任最高領袖。不過，穆傑塔巴過去一直未有發表講話，引起外界猜測。隨後有伊朗官員證實，穆傑塔巴「受輕傷」。

美國有線電視新聞網（CNN）周三（11日）引述知情人士報道，除了足部骨折，穆傑塔巴左眼周圍淤青，面部多處被輕微劃傷。

