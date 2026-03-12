Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本39歲女家中產子後塞入膠袋 藏屍數月終自首

即時國際
更新時間：19:50 2026-03-12 HKT
發佈時間：19:50 2026-03-12 HKT

日本山形縣河北町一名39歲無業婦女，涉嫌在自家產下男嬰後將其殺害，藏屍數月後終向警方自首。警方並未在嬰兒遺體上發現明顯外傷，根據驗屍結果，男嬰並非死胎，而是出生後才死亡。

39歲疑犯2月20日主動到住家附近派出所自首，表示自己在家中產子後，將嬰兒藏於塑膠袋內，供稱「我殺了嬰兒」。

初步調查顯示嬰屍無表面傷痕，出生後曾存活而非死胎。 iStock示意圖
山形縣警方表示，疑犯產子時間疑在2024年9月至2025年5月間。根據司法解剖結果，男嬰出生後才死亡，並非死胎或流產。警方在女子自首時即以棄屍罪名將其逮捕，今日（12日）上午以殺人罪再次拘捕。

據悉嬰兒遺體上沒有明顯刺傷或砍傷等外傷痕迹。警方目前仍在深入調查疑犯殺害嬰兒的具體手法、動機以及事後藏屍的原因。

