死神來了︱巴西巴士高速掟彎甩窗 26歲女乘客跌出路面撞頭亡
更新時間：19:20 2026-03-12 HKT
發佈時間：19:20 2026-03-12 HKT
巴西發生一宗恐怖意外，一名26歲女子搭上人多擠迫的巴士，她靠在車窗上，豈料巴士高速轉彎時，車窗突然破裂連框甩出，女子摔出車外，頭撞地身亡。
意外於1月2日發生，事隔至今已2個月，但事發當下的車上監控畫面近日經當地媒體曝光，令事件再度獲得關注。
26歲女死者雷娜塔（Renata Yassu Nakama）育有2名孩子的，在當地一間零售公司擔任主管，同時在大學攻讀技術管理學位。她在1月2日於聖塞巴斯蒂昂（São Sebastião）乘巴士時，意外摔出車外身亡。
網傳畫面顯示，車上當時擠滿了人。雷娜塔一手拿手機，一手舉高抓住扶手。後來舉高的手放了下來，就在那一瞬間車窗突然裂開，連框飛脫，雷娜塔便跌出車外。
巴士司機得悉出事後立即停車。雷娜塔獲救時雖然還活着，但3天後因傷勢過重身亡。
巴士公司稱無超載
巴士公司強調，當時車上載有約77名乘客，未有超載，只是因為太擁擠，許多乘客擅自闖進禁止站立區域才會導致意外發生。
法院2月裁定市議會和巴士公司每月應向受害者家庭支付賠償金額，然而家屬聲稱至今沒有收到。案件仍在進行審理中。
