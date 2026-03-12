Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

死神來了︱巴西巴士高速掟彎甩窗　26歲女乘客跌出路面撞頭亡

即時國際
更新時間：19:20 2026-03-12 HKT
發佈時間：19:20 2026-03-12 HKT

巴西發生一宗恐怖意外，一名26歲女子搭上人多擠迫的巴士，她靠在車窗上，豈料巴士高速轉彎時，車窗突然破裂連框甩出，女子摔出車外，頭撞地身亡。

意外於1月2日發生，事隔至今已2個月，但事發當下的車上監控畫面近日經當地媒體曝光，令事件再度獲得關注。

女子站在窗中邊，原本有握扶手。 fb / Jornalismo VTV
在她放手那一刻，車窗突然甩出。 fb / Jornalismo VTV
女子連人帶窗跌落路面，其他乘客錯愕。 fb / Jornalismo VTV
26歲女死者雷娜塔（Renata Yassu Nakama）育有2名孩子的，在當地一間零售公司擔任主管，同時在大學攻讀技術管理學位。她在1月2日於聖塞巴斯蒂昂（São Sebastião）乘巴士時，意外摔出車外身亡。

網傳畫面顯示，車上當時擠滿了人。雷娜塔一手拿手機，一手舉高抓住扶手。後來舉高的手放了下來，就在那一瞬間車窗突然裂開，連框飛脫，雷娜塔便跌出車外。

巴士司機得悉出事後立即停車。雷娜塔獲救時雖然還活着，但3天後因傷勢過重身亡。

巴士公司稱無超載

巴士公司強調，當時車上載有約77名乘客，未有超載，只是因為太擁擠，許多乘客擅自闖進禁止站立區域才會導致意外發生。

法院2月裁定市議會和巴士公司每月應向受害者家庭支付賠償金額，然而家屬聲稱至今沒有收到。案件仍在進行審理中。

