英航機師涉偷拍最少16女性愛片　全球酒店犯案多間公司空姐受害

即時國際
更新時間：18:45 2026-03-12 HKT
發佈時間：18:45 2026-03-12 HKT

英國航空（British Airways）爆出性醜聞。一名31歲男機師遭指控在未經同意下，偷拍至少16名女性的私密交歡影片，更將畫面放上色情網站。受害者中不乏來自其他航空公司的空中服務員。目前，該名機師已被勒令停飛，並遭英國警方拘捕，案件仍在調查中。

藉手提電腦播歌暗中錄影

據《太陽報》及《紐約郵報》等外媒報道，該名機師涉嫌在全球各地的酒店房間內犯案。消息人士透露，他的作案手法非常狡猾，會故意將手提電腦放在床前播放音樂，並關閉螢幕作掩飾，實際上卻在暗中進行錄影。

一名受害女性指控，她在2023年至2025年間屢遭該機師偷拍，直到另一名有相同遭遇的女性提醒，她才驚覺自己慘成偷拍片主角。

男機師手提電腦中有大量偷拍影片。（示意圖／iStock）
疑有維珍航空空姐受害

偷拍影片中不僅出現不同女性及不同酒店房間的背景，甚至有受害者身穿維珍航空（Virgin Atlantic）的制服，顯示其偷拍目標鎖定多家航空公司的女性從業員。

據悉受害女性的年齡介乎24至36歲。她們隨後向倫敦警方報案，警方於本月5日以涉嫌偷窺罪將該名機師拘捕，准其保釋候查。消息更指出，這名機師同時被控吸食毒品可卡因。英國航空已即時將其停飛，正等待警方的最終調查結果出爐。

