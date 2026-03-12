Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

丹麥Noma｜全球最佳餐廳數十員工指控職場虐待 主廚雷哲皮認衰辭職

更新時間：18:05 2026-03-12 HKT
發佈時間：18:05 2026-03-12 HKT

曾五度獲選「全球最佳餐廳」的丹麥哥本哈根米芝蓮三星餐廳Noma，其創辦人兼主廚雷哲皮（Rene Redzepi）被指創造了充滿言語和身體虐待的「有毒」工作環境，引發抗議活動及企業贊助商撤資。雷哲皮在社交媒體上宣布離職，表示「僅僅道歉是不夠的；我為自己的行為承擔責任」。

雷哲皮在Instagram上發布的聲明中表示：「對於任何想知道這對餐廳意味着什麼的人，讓我清楚地說：今日的Noma團隊是有史以來最強大、最鼓舞人心的。」他補充道：「我們已經開業23年了，我為我們的員工、我們的創造力以及Noma前進的方向感到無比自豪。」

廚具戳刺 推人埋牆

雷哲皮於2003年創立Noma，曾先後5次獲選全球最佳餐廳。《紐約時報》最新報道訪問了35名前員工，指控雷哲皮在2009年至2017年職場欺凌，包括毆打員工、以廚房器具刺他們，甚至將人推去撞牆。他們形容自己長期承受多層面的心理傷害，包括威嚇、身材羞辱與公開嘲諷。

員工指出，雷哲皮還利用自己在餐飲界的影響力，威脅讓員工遭到「全球封殺」，甚至讓他們的家人被遣返、妻子丟飯碗。

早前一名前員工懷特（Jason Ignacio White）也替同事出頭，揭發雷哲皮的職場虐待行為。雷哲皮發文回應，表示：「對於那些在我的領導下、因我糟糕的判斷力或我的憤怒而受苦的人，我深感抱歉，並且我已經努力改變。」他說他曾「對人大喊大叫、推擠他人，行為方式令人無法接受」，並分享他已接受心理治療，並找到了更好的方法來管理自己的憤怒。

消息傳出之際，Noma正在洛杉磯推出快閃餐廳，套餐每人1500美元（約1.17萬港元）仍一位難求。一些工資權益組織到快閃店示威，呼籲雷哲皮辭職。多間參與這次快閃活動的知名企業贊助商也陸續退出。

One Fair Wage組織的成員賈拉曼說：「誰會想在一個充滿虐待的環境中用餐？誰會想吃那些來自受苦者淚水和汗水的食物？」

雷哲皮表示，洛杉磯的活動將由他的同事接手繼續進行。

