金正恩父女黑皮褸視察軍工廠　金主愛落場試射新型手槍︱多圖

即時國際
更新時間：14:40 2026-03-12 HKT
發佈時間：14:40 2026-03-12 HKT

北韓領導人金正恩於（11日）親自前往一處生產手槍等輕武器的軍工廠進行「現場指導」。值得注意的是，其女兒金主愛不僅全程同行，父女兩人更在工廠內的室內射擊場，一同親自體驗手槍射擊。

據韓聯社與北韓官媒朝中社報道，這處軍工廠隸屬於負責軍需品規劃與生產的第二經濟委員會。根據官方發布的照片顯示，金正恩與金主愛當日齊齊穿上同款黑色皮褸亮相。在體驗「新型手槍」性能時，金正恩單獨進行射擊，而金主愛則在隨行軍方幹部的陪同下試射；金正恩對該款新型手槍的作戰性能多次表達滿意。

視察期間，金正恩亦針對勞動黨第九次代表大會提出的「國防發展五年規劃」，就該工廠增設新一條生產工序的問題下達重要指示。他同時宣布，勞動黨中央軍事委員會將於4月召開擴大會議，專門審議新一輪五年規劃期間各軍工廠的現代化項目計劃，以及三家重點軍工企業的現代化建設預算案。

相關新聞：金正恩贈高官步槍 金主愛射擊獨照曝光 專家：為接班鋪路

金主愛在隨行軍方幹部的陪同下試射。（法新社）
金主愛在隨行軍方幹部的陪同下試射。（法新社）
金正恩單獨進行射擊。（法新社）
金正恩單獨進行射擊。（法新社）
金正恩父女視察軍工廠。（法新社）
金正恩父女視察軍工廠。（法新社）
金正恩父女視察軍工廠。（法新社）
金正恩父女視察軍工廠。（法新社）

頻頻試射武器疑為接班鋪路

針對金主愛近期的活躍表現，南韓《朝鮮日報》指，在2月27日金正恩向主要幹部與指揮官贈送最新研發的新型狙擊步槍時，金主愛同樣在場並親自試射。

當時她身旁並無父親或軍方幹部陪同，其獨自操作武器的特寫照片更被官方大肆公開報道。有分析認為，這種宣傳操作正強烈暗示她在北韓政權的接班人地位上已更進一步。

