印度快運航空客機布吉硬著陸狂磨跑道　起落架故障癱瘓機場7小時

即時國際
更新時間：14:45 2026-03-12 HKT
發佈時間：14:45 2026-03-12 HKT

泰國布吉國際機場（HKT）昨日（11日）發生一宗驚險航空事故。印度快運航空（Air India Express）編號IX938航班在降落時，疑因前起落架未能正常放下，被迫以「硬著陸」方式強行降落。客機機身在跑道上劇烈摩擦刮行，導致該機場的航班升降運作一度癱瘓長達7小時。

綜合泰國媒體報道，涉事客機為波音737 MAX 8型號，當時正由印度海得拉巴（Hyderabad）飛抵布吉島，機上共載有133名乘客及7名機組人員。事發於當地時間上午11時20分，客機因前起落架損壞，在接觸地面後完全無法轉向，最終令客機停在跑道中心，不得移動。

機場航班大亂140人平安撤離

意外導致布吉國際機場的航班大亂。為進行拖離客機及相關工作，涉事跑道被迫封閉長達7小時，多班原定飛往布吉島的客機需緊急轉飛其他地區降落。幸機上140名乘客及機組人員最終全數安全撤離至客運大樓，事件中並未造成任何傷亡。

布吉島警方事後表示，目前已經介入處理，並會與機場管理當局及涉事航空公司密切協調。除確保受影響旅客得到妥善安置外，相關部門現正全力調查客機起落架發生故障的確切原因。

