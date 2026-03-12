伊朗局勢 · 有片｜美軍公開炸毀伊朗軍機片　霸氣宣告：正有條不紊瓦解威脅

美軍中央司令部（CENTCOM）今日（12日）再度於社交平台X上發布最新的精準打擊影片，畫面展示美軍成功擊毀多架伊朗軍機的過程。

在發布影片的同時，美軍中央司令部配文霸氣宣告，「伊朗政權的空中力量正日漸衰落。美軍不僅是在防禦伊朗的威脅，我們還正在有條不紊地瓦解這些威脅」。（The Iranian regime is losing air capability day by day. U.S. forces aren’t just defending against Iranian threats, we are methodically dismantling them.）

多架革命前採購美製舊軍機報銷

根據影片畫面顯示，多架停泊在地面上的伊朗軍機遭美軍炸毀，當中包括美製的洛歇C-130「大力神」（Hercules）運輸機、P-3「獵戶座」（Orion）海上巡邏機，以及伊爾-76（Il-76）運輸機。據悉，這批美製軍機是伊朗早年在伊斯蘭革命爆發前，向美國大量採購並一直沿用至今的軍事資產。

