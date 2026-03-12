Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜伊拉克外海兩油輪遇襲起火最少1死　搜救工作仍在進行

即時國際
更新時間：11:36 2026-03-12 HKT
發佈時間：11:36 2026-03-12 HKT

伊拉克當局今日（12日）證實，兩艘油輪在伊拉克外海遭到襲擊，並起火及冒出濃煙，造成最少1名船員死亡，另有38人獲救，當局目前仍在搜救其他失蹤者。

伊拉克港口總公司官員法爾圖西（Farhan Al-Fartousi）向國家電視台表示，遇襲事件中已有1名船員喪生，另有38人獲救，當局目前仍在搜救其他失蹤者。

事發地點距離海岸約50公里，當局暫未公布受害者國籍及幕後黑手身分。伊拉克政府傳媒部門則向國家通訊社（INA）定性，涉事兩艘油輪均遭遇「蓄意破壞」。

伊拉克國家石油營銷組織（SOMO）隨後確認遇襲油輪的資料。其中一艘為懸掛馬耳他國旗的「ZEFYROS」號，當時正準備進入祖拜爾港（Khor Al-Zoubair）裝載3萬噸主要用於石化工業的液態石腦油；另一艘則為懸掛馬紹爾群島國旗、由伊拉克公司租用的「SAFESEA VISHNU」號。

油輪襲擊後起火及冒出濃煙。（X@sentdefender）
油輪襲擊後起火及冒出濃煙。（X@sentdefender）
油輪襲擊後起火及冒出濃煙。（X@sentdefender）
油輪襲擊後起火及冒出濃煙。（X@sentdefender）
油輪襲擊後起火及冒出濃煙。（X@sentdefender）
油輪襲擊後起火及冒出濃煙。（X@sentdefender）

襲擊前數小時美國大使館曾發警告

在襲擊發生前數小時，美國駐巴格達大使館發出安全警告，指出伊朗及受德黑蘭支持的伊拉克武裝組織，有可能將目標瞄準位於伊拉克境內的美國資產及石油設施。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
青馬大橋逾10車相撞釀10傷 有車輛翻側冒煙2人被困
00:58
青馬大橋逾10車相撞釀10傷 有車輛翻側冒煙2人被困
突發
3小時前
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
4小時前
移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震
移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震
影視圈
16小時前
朗豪坊扶手電梯突然消失？港人驚訝「以為自己記錯！」 揭3年前拆除改作1用途
朗豪坊扶手電梯突然消失？港人驚訝「以為自己記錯！」 揭3年前拆除改作1用途
生活百科
20小時前
紅磡豪宅商場淪「高級死場」？百佳旗下Fusion超市結業離場 僅剩這家店守得住 街坊總結3大致命傷
紅磡豪宅商場淪「高級死場」？百佳旗下Fusion超市結業離場 僅剩這家店守得住 街坊總結3大致命傷
生活百科
23小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
4小時前
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
社會
3小時前
伊朗局勢｜特朗普稱戰事很快結束 伊朗宣布將攻擊中東銀行及金融機構｜持續更新
01:25
伊朗局勢｜特朗普稱戰事很快結束 伊朗宣布將攻擊中東銀行及金融機構｜持續更新
即時國際
5小時前