伊朗局勢｜伊拉克外海兩油輪遇襲起火最少1死　搜救工作仍在進行

伊拉克當局今日（12日）證實，兩艘油輪在伊拉克外海遭到襲擊，並起火及冒出濃煙，造成最少1名船員死亡，另有38人獲救，當局目前仍在搜救其他失蹤者。

伊拉克港口總公司官員法爾圖西（Farhan Al-Fartousi）向國家電視台表示，遇襲事件中已有1名船員喪生，另有38人獲救，當局目前仍在搜救其他失蹤者。

事發地點距離海岸約50公里，當局暫未公布受害者國籍及幕後黑手身分。伊拉克政府傳媒部門則向國家通訊社（INA）定性，涉事兩艘油輪均遭遇「蓄意破壞」。

伊拉克國家石油營銷組織（SOMO）隨後確認遇襲油輪的資料。其中一艘為懸掛馬耳他國旗的「ZEFYROS」號，當時正準備進入祖拜爾港（Khor Al-Zoubair）裝載3萬噸主要用於石化工業的液態石腦油；另一艘則為懸掛馬紹爾群島國旗、由伊拉克公司租用的「SAFESEA VISHNU」號。

油輪襲擊後起火及冒出濃煙。（X@sentdefender）

襲擊前數小時美國大使館曾發警告

在襲擊發生前數小時，美國駐巴格達大使館發出安全警告，指出伊朗及受德黑蘭支持的伊拉克武裝組織，有可能將目標瞄準位於伊拉克境內的美國資產及石油設施。