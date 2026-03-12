智利極右翼卡斯特就任總統　仿效特朗普誓言鐵腕驅逐移民

智利政局出現重大轉向。30多年來政治光譜最偏右的卡斯特（Jose Antonio Kast）11日正式宣誓成為新任總統。他承諾將以強硬手段打擊不斷攀升的暴力犯罪，並展開大規模的非法移民驅逐行動，標誌著智利成為最新一個政治立場向右傾斜的拉丁美洲國家。

卡斯特正式接替左翼前總統博里奇（Gabriel Boric），他在宣誓前幾分鐘向傳媒預告，「事情將會改變」。現年60歲的卡斯特是一名極度保守的天主教徒，育有9名子女。他在去年12月的第二輪大選中，以大比數擊敗博里奇陣營的共產黨候選人賈拉（Jeannette Jara），在三度參選後終於成功登上總統寶座。

卡斯特（左）正式宣誓成為新任總統。（美聯社）

推崇皮諾契特

在中部沿海城市瓦巴萊索（Valparaíso）國會大樓前舉行的就職典禮上，大批右翼議員激動高呼「智利萬歲！」。卡斯特被視為自1973至1990年皮諾契特（Augusto Pinochet）軍事獨裁統治結束以來，智利立場最強硬的右翼領導人，而他本人亦從不掩飾對皮諾契特的推崇。阿根廷總統米萊（Javier Milei）、厄瓜多爾總統諾沃亞（Daniel Noboa）等多國拉美領袖均有出席觀禮。

卡斯特上周親赴美國佛羅里達州，出席特朗普牽頭的「美洲反販毒聯盟」（Americas Counter Cartel Coalition）成立儀式。他在競選期間大幅借鑑特朗普的政策方針，承諾將全面封鎖北部邊境，並驅逐數以十萬計主要來自委內瑞拉的非法移民。

卡斯特亦承諾將迅速採取行動，遏止謀殺、綁架與勒索案件的增長。他計劃進一步賦予警方更強大的武力支援，並在犯罪熱點直接部署軍隊。

學者憂內閣欠缺政治談判經驗

然而，新政府的強硬路線能否順利落實仍存在隱憂。智利大學政治學者歐立瓦瑞斯（Alejandro Olivares）對此發出警告，指卡斯特的內閣團隊，在政治操作與跨黨派談判方面經驗尚淺，可能會影響政策推動。