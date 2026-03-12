Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南韓咖啡店老闆誤信高薪打工　荒郊挖出「一物」運送判囚3年

即時國際
更新時間：10:20 2026-03-12 HKT
發佈時間：10:20 2026-03-12 HKT

南韓一名34歲男子因新冠疫情導致經營的咖啡店結業，並背負一身債務。急於搵錢的他誤信網上「高薪打工」廣告，原以為只是幫忙送貨，豈料抵達荒郊野外後竟被指示「掘地挖毒品」，最終他因運送60克冰毒被捕，慘遭重判入獄3年。

疫情重創生意被逼舉債度日

南韓電視台KBS Joy節目《你儘管問》（暫譯），近日邀請一名現職物流業的34歲男子分享自身慘痛經歷。該名男子透露，他過去曾經營一家咖啡店，生意好時月入可達2,000萬韓圜（約11.7萬港元）。然而，新冠疫情爆發後生意一落千丈，每月仍需燒掉300萬至400萬韓圜（約1.7萬至2.3萬港元）維持營運。入不敷出的他最終只能靠借貸度日，生活陷入困境。

在沉重的債務壓力下，男子某日上網搜尋貸款資訊時，偶然發現一份號稱保證月入可達1,500萬韓圜（約8.8萬港元）的「高薪打工」。為求賺快錢，他以為是夜店相關工作便馬上聯絡僱主。他坦言，當時雖然覺得工作性質有些可疑，但並未想過會牽涉違法行為，於是按指示從大邱遠赴需時3小時車程的南楊州領取貨物。抵達目的地後，他卻發現該處竟是一片荒地。

南韓一名男子誤信網上「高薪打工」廣告，最終因運毒被捕入獄。（示意圖／iStock)
掘出60克冰毒受威脅淪毒販

正當他以為去錯地方時，僱主突然發短訊指示他開始挖土。男子依言行事，竟從泥堆中挖出一件用絕緣膠布包裹、寫著「60」的神秘物品，其後才驚覺那竟是俗稱「冰毒」的甲基安非他命。驚恐萬分的他立刻向僱主表示做不到，卻反遭對方恐嚇：「反正東西現在在你手上，報警也沒用，你已經被捲進來了」。

在情急與恐懼下，男子只好硬著頭皮將毒品送往指定地點，結果在運送途中遭警方截查拘捕。他表示，這60克冰毒足以供約2,000人吸食，加上當時正值韓國當局嚴打毒品犯罪的時期，即使他交出量刑參考資料且過往毫無案底，最終仍被法庭重判入獄3年。

