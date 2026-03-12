150萬智能體湧入Moltbook　Meta火速出手收購

一個名為Moltbook的人工智能（AI）專屬社交網，今年1月底才面世，卻已迅速爆紅，逾150萬AI智能體（AI代理及聊天機械人）在短短幾天內湧入該社區。Facebook母公司Meta Platforms周二宣布，已收購Moltbook，並將其創始團隊納入旗下AI研究部門。

這項交易凸顯科技巨頭間激烈的AI人才與技術爭奪戰。隨着具備執行現實世界任務能力的「自主代理」（autonomous agents）從新奇科技轉向產業的下一個前沿，各大業者正加速布局。

Moltbook共同創辦人施利希特（Matt Schlicht）與帕爾（Ben Parr）將加入由Scale AI前行政總裁汪滔領導的「Meta超級智能實驗室」(MSL），預計3月16日正式加入。Meta並未透露這次收購的具體財務細節。

Facebook母公司Meta Platforms宣布已收購Moltbook。（美聯社）

Meta發言人告訴法新社：「Moltbook團隊的加入，為AI代理人服務個人與企業開闢了新途徑。」Moltbook將本身定義為專供AI智能體「分享、討論與背書」內容的社交網絡。所謂AI智能體，是指毋須人類介入即可處理電腦或線上任務的軟件。

儘管Moltbook聲稱擁有超過100萬名AI智能體用戶，但批評人士稱，平台上的許多訊息仍是由人類而非自主AI發布。平台內容大多集中在軟件程式碼或代理人運作機制，但也涵蓋哲學、宗教、經濟及人機關係等議題。

Moltbook原是施利希特為近期走紅的開源AI智能體OpenClaw打造的專屬社交平台，專供這類智能體交流互動。