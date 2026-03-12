Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

關稅戰｜特朗普政府宣布啟動「301條款」調查 劍指中歐日韓等16貿易伙伴

更新時間：08:08 2026-03-12 HKT
發佈時間：08:08 2026-03-12 HKT

特朗普政府在貿易戰線上遭遇司法挫折後，迅速變陣。針對早前美國最高法院裁定以「國際經濟緊急權力法」為由加徵「全球關稅」屬違憲，特朗普團隊周三（11日）宣布，正式對中國及歐盟、日本等製造業的產能過剩和產量問題，啟動新的「301條款」貿易調查。外界分析，此舉旨在繞過司法障礙，利用不同法規為復徵數千億美元的進口關稅「鋪路」。

借301條款尋法律依據 填補稅收缺口

美國最高法院於今年2月作出重磅裁決，裁定特朗普此前依據緊急權力加徵的全球關稅不合法，導致華府恐損失數以千億美元計的潛在稅收。為彌補這筆巨額財政缺口，特朗普政府轉向1974年《貿易法》中的「301條款」（Section 301）尋求法律支撐。

美國貿易代表格里爾表示，301調查將聚焦各製造業領域的結構性產能過剩和產量問題。路透社
美國貿易代表格里爾表示，301調查將聚焦各製造業領域的結構性產能過剩和產量問題。路透社

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在周三的記者電話會議上證實了這一行動。他坦言，301調查將聚焦各製造業領域的結構性產能過剩和產量問題，旨在重新施加關稅壓力，有關調查希望在第122關稅條款到期前完成。

此次調查的對象範圍廣泛，涵蓋中國、歐盟、新加坡、瑞士、挪威、印尼、馬來西亞、柬埔寨、泰國、韓國、越南、台灣、孟加拉、墨西哥、日本和印度，共16個貿易伙伴，預示著美國可能再次對其盟友開火。

格里爾表示，他不想預判調查的最終結果，但根據「301條款」，一旦調查認定貿易夥伴存在不公平貿易行為，美方將有權對其徵收懲罰性關稅。

