俄烏戰爭｜俄指英國專家涉烏軍導彈襲俄布良斯克 將考慮英方角色

俄羅斯克里姆林宮周三指控英國專家參與烏克蘭對俄羅斯布良斯克（Bryansk）的致命導彈襲擊，將「考慮」英國在此次襲擊中的角色。

俄工廠遇襲釀6死37傷

布良斯克州州長表示，周二的襲擊造成至少6名平民死亡、37人受傷，並形容事件為「恐怖主義導彈襲擊」，但未透露具體目標。烏克蘭則稱，襲擊目標是一間生產導彈零件的重要工廠；莫斯科則指責基輔蓄意攻擊平民。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）回應路透社提問時表示，俄方會把英國涉入因素納入考慮。他稱：「很明顯，如果沒有英國專家協助，這些導彈不可能發射。我們非常清楚這一點，也會把這因素計算在內。」

佩斯科夫指，沒有英國專家協助，這些導彈不可能發射。路透社

佩斯科夫又稱，俄羅斯持續進行對烏克蘭的「特別軍事行動」，其中一個目標是讓烏克蘭「去軍事化」，以防止他所稱的「基輔政權的野蠻行為」再次發生。

英國方面暫未就俄方指控作出回應。俄羅斯過去曾多次指稱，烏克蘭發射可深入俄境的先進導彈，需要西方提供技術支援、目標數據及衛星影像。

另一方面，烏克蘭總統澤連斯基表示，烏軍已擊中布良斯克一座為俄軍導彈生產電子設備的重要軍工廠。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃則指，該襲擊是「蓄意針對平民」，並要求聯合國對事件進行評估。