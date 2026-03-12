Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄烏戰爭｜俄指英國專家涉烏軍導彈襲俄布良斯克 將考慮英方角色

即時國際
更新時間：04:16 2026-03-12 HKT
發佈時間：04:16 2026-03-12 HKT

俄羅斯克里姆林宮周三指控英國專家參與烏克蘭對俄羅斯布良斯克（Bryansk）的致命導彈襲擊，將「考慮」英國在此次襲擊中的角色。

俄工廠遇襲釀6死37傷

布良斯克州州長表示，周二的襲擊造成至少6名平民死亡、37人受傷，並形容事件為「恐怖主義導彈襲擊」，但未透露具體目標。烏克蘭則稱，襲擊目標是一間生產導彈零件的重要工廠；莫斯科則指責基輔蓄意攻擊平民。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）回應路透社提問時表示，俄方會把英國涉入因素納入考慮。他稱：「很明顯，如果沒有英國專家協助，這些導彈不可能發射。我們非常清楚這一點，也會把這因素計算在內。」

佩斯科夫指，沒有英國專家協助，這些導彈不可能發射。路透社
佩斯科夫指，沒有英國專家協助，這些導彈不可能發射。路透社

佩斯科夫又稱，俄羅斯持續進行對烏克蘭的「特別軍事行動」，其中一個目標是讓烏克蘭「去軍事化」，以防止他所稱的「基輔政權的野蠻行為」再次發生。

英國方面暫未就俄方指控作出回應。俄羅斯過去曾多次指稱，烏克蘭發射可深入俄境的先進導彈，需要西方提供技術支援、目標數據及衛星影像。

另一方面，烏克蘭總統澤連斯基表示，烏軍已擊中布良斯克一座為俄軍導彈生產電子設備的重要軍工廠。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃則指，該襲擊是「蓄意針對平民」，並要求聯合國對事件進行評估。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
王炸姐直播時突然表示頭痛不適。
00:35
隱疾奪命？︱山西網紅直播賣衫猝死 臨終鏡頭前求救「快點打120」︱有片
即時中國
8小時前
紅磡豪宅商場淪「高級死場」？百佳旗下Fusion超市結業離場 僅剩這家店守得住 街坊總結3大致命傷
紅磡豪宅商場淪「高級死場」？百佳旗下Fusion超市結業離場 僅剩這家店守得住 街坊總結3大致命傷
生活百科
16小時前
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
邱淑貞大女沈月性感「床照」曝光  豐滿上圍撐爆低胸喱士內衣  眼神嫵媚展母親性感基因
邱淑貞大女沈月性感「床照」曝光  豐滿上圍撐爆低胸喱士內衣  眼神嫵媚展母親性感基因
影視圈
11小時前
阮兆輝兒子阮德鏘哭訴離婚細節 斥前妻荒謬：我冇查有冇第三者 靠女兒一句話振作
阮兆輝兒子阮德鏘哭訴離婚細節 斥前妻荒謬：我冇查有冇第三者 靠女兒一句話振作
影視圈
12小時前
深圳交警在全市執法嚴打違規「電雞」。深圳發佈
北上注意︱深圳展全市執法行動 出動無人機捉違規「電雞」
灣區時事
16小時前
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
01:11
伊朗局勢｜懸掛泰國國旗貨船途經霍爾木茲海峽 受炮火襲擊傳3人失蹤
即時國際
9小時前
移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震
移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震
影視圈
9小時前
混血肥仔曾達恩涉家暴罪成Bob叔證「打女人」 曾傳偷食丁丁毀人設 前妻芊蕙子首開腔
混血肥仔曾達恩涉家暴罪成Bob叔證「打女人」 曾傳偷食丁丁毀人設 前妻芊蕙子首開腔
影視圈
7小時前