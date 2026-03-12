伊朗局勢｜伊朗擬退出2026世界盃 體育部長：「無論如何都不會參加」

美國及以色列對伊朗發動大規模空襲後，局勢持續緊張。伊朗體育部長多尼亞馬利周三表示，在當前情況下，伊朗國家足球隊「無論如何都不會」參加2026年世界盃。

「根本不存在參賽條件」

多尼亞馬利接受國家電視台訪問時稱，美國與以色列的軍事行動殺害伊朗最高領袖哈梅內伊，「在這種情況下我們不可能參加世界盃」，並指伊朗人民安全受威脅，「根本不存在參賽條件」。

這是伊朗政府在美國與以色列空襲後，首次就世界盃參賽問題作出正式表態。伊朗足協主席塔吉此前亦表示，在目前局勢下「難以對世界盃抱有期待」，並稱相關決定將交由政府處理。

伊朗與比利時、埃及及新西蘭同處G組，三場分組賽均安排在美國舉行。法新社

本屆世界盃將由美國、加拿大及墨西哥聯合主辦。美聯社

國際足協（FIFA）主席恩芬天奴則表示，他日前在白宮與美國總統特朗普會面時討論世界盃籌備情況，並獲對方保證伊朗隊「當然歡迎參賽」。本屆世界盃將由美國、加拿大及墨西哥聯合主辦。

不過若伊朗單方面退出，可能面臨國際足協紀律處分，包括罰款及未來賽事禁賽等。根據賽事規則，若在開賽前退賽，罰款金額介乎27.5萬至55.5萬歐元。現代世界盃歷史上幾乎沒有球隊在抽籤後退出，上一次已是1950年法國及印度因經費問題退賽。