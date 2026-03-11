大馬命案︱妓女疑遭嫖客辣手摧花 至少被狂捅9刀倒卧賓館

馬來西亞新山（Johor Bahru）市區一間平價旅館，於周三（11日）凌晨發生一宗極其兇殘的命案。一名37歲的印尼籍性工作者，疑遭外籍嫖客後辣手摧花，被人用利器狂捅多刀，更被割喉放血，倒斃在房間的血泊之中，死狀駭人。

據馬來西亞《中國報》報導，案發於新山市中心一間廉價旅館。死者全身佈滿刀傷，其中頸部有一道深可見骨的割痕，而胸口更至少被狂刺9刀，有傳媒更指死者胸口被捅多達14刀，可見兇手手法之兇殘。

為人親切友善

消息人士透露，死者手指亦有被利器刺穿的痕跡，相信她生前曾與兇手發生激烈掙扎。

附近商戶向媒體透露，遇害女子人稱「拉妮」（Lani），為人親切友善。據悉，她習慣在接獲客人預約後，前往該旅館進行性交易。

案發當日凌晨約1時，拉妮進入房間與兇手會面，但至凌晨4時仍未離開，同行的一名女性友人感覺不妥，多次敲門均無人應答，破門而入後，才驚見拉妮已倒臥地板，胸口血流如注，氣絕身亡。

警方正追緝該名在逃的外籍嫖客歸案。