大阪梅田路面突冒18米巨型鋼管 疑受浮力影響破土而出
更新時間：16:55 2026-03-11 HKT
日本大阪梅田地區一夜之間發生罕見異象。一根高達18米的巨型鋼管突然破土而出，直立於路面之上，引發當地民眾關注。
據日本媒體報道，當地時間今日（11日）清晨約6時50分，警方與消防人員接報趕抵現場後，赫見一根原本深埋地底的巨型鋼管竟已衝破路面，露出地面的高度足足有18米，景象令人震驚。
涉事鋼管長30米本為雨水渠組件
經過初步測量與了解，這根神秘鋼管的總長度約為30米，直徑達5米。大阪市政府隨後證實，這是一個被稱為「套管」的圓柱形鋼結構；而大阪市建設局近期正於事發地點附近進行一項雨水管道的建造工程，相信該鋼管屬於工程的一部分。
消防員緊急向管內注水盼增重下沉
為盡快恢復市容及道路安全，大阪市建設局與消防部門已展開緊急應對措施。消防員目前正持續向該根巨型鋼管內部注水，希望藉此增加其重量，迫使鋼管重新下沉退回地底。
市政府初步推測指，鋼管極有可能是受到地下水等浮力作用的影響，從而被硬生生推擠出地面。目前正繼續調查原因。
