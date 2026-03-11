Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林寶堅尼Aston Martin推超跑BB車掀熱潮　極致奢華要幾多錢？

更新時間：16:45 2026-03-11 HKT
發佈時間：16:45 2026-03-11 HKT

一架嬰兒車標價逾4萬港元，全球限量僅500架，你會否願意入手？意大利超跑品牌「林寶堅尼」（Lamborghini）聯乘英國高端嬰兒用品品牌，近日在英國倫敦嬰兒用品展上推出限量版嬰兒車，瞬間成為全場焦點。與此同時，英國超跑「雅士頓馬田」（Aston Martin）亦推出約值2.5萬港元的聯乘款，掀起一陣「BB車界超跑」熱潮。

林寶堅尼限量版售4.2萬港元

林寶堅尼的超跑嬰兒車全球僅限500架，車體採用消光黑搭配亮橘色線條點綴，每架售價近4.2萬港元。車身不僅配備舒適絨面座椅並繡有標誌性Logo，每架車的專屬序號更隱藏於踏板上，並隨車附贈保護套、遮陽篷及防蟲網等實用配件。銷售經理阿特金森（Atkinson）表示，這款嬰兒車設計脫穎而出，令人眼前一亮並發出驚嘆。

Aston Martin約2.5萬港元配真皮座椅

另一超跑品牌雅士頓馬田亦跟上這波潮流，推出售價約2.5萬港元的頂級嬰兒車。這款聯乘產品選配絕不馬虎，採用了倍耐力（Pirelli）輪胎搭配真皮座椅，握把上刻有經典翅膀Logo。客戶經理史泰西（Stacey）指，該款嬰兒車更配備跑車的複刻版車輪，完美展現品牌一貫的精緻工藝。

歐洲品牌兼顧時尚輕便

除超跑聯乘款，其他歐洲高端品牌亦各具賣點。葡萄牙嬰兒車品牌Bebecar主打時尚風格，整架車猶如披上雪白奶蓋般優雅，遮陽棚更會閃閃發光，定價約1.5萬港元。北歐育嬰品牌Stokke則強調攜帶方便，重量僅6.2公斤，摺疊後甚至能直接收進飛機的行李架，滿足現代父母經常移動的需求。

對於這股奢華嬰兒車風潮，編輯總監伯克（Burke）認為，現代嬰兒車在檔次、科技含量及款式時尚度上都有顯著提升。他指，許多父母在迎接新生兒後會面臨身份認同的挑戰，而這些精品級嬰兒車正好滿足他們的心理需求。隨着嬰兒車晉升為高級奢侈品，父母們不惜重本精挑細選，務求讓孩子從出生起就「贏在起跑線」。
 

