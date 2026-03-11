311十五週年｜散盡賠償金留守福島　前核電廠員工救千隻毛孩贖罪

日本311大地震今日（11日）屆滿15週年。當許多災民仍對災難心有餘悸，甚至選擇放棄返鄉時，福島核電廠前員工赤間徹卻選擇留在這片重創之地。過去15年來，他散盡賠償金，奉獻餘生照顧災區被遺棄的寵物，將拯救生命視為對核災的一種贖罪。

赤間徹立志餘生照顧災區被遺棄寵物。法新社

全國仍有逾兩萬人過避難生活

據日本復興廳統計，截至今年2月1日，全國仍有2萬6281人過著避難生活；福島縣目前尚有7個區域維持避難指示，不少居民已放棄重返故鄉。日本警察廳數據則顯示，截至3月9日，這場災難共造成1萬5901人罹難、2519人失蹤。

當地下午2時46分，即當年地震發生的一刻，全國多處有民眾默亡哀。在福島縣浪江市，有民眾到海邊悼念遇難者。

痛心飼主臨難遺棄寵物如同棄子

災難發生後，赤間徹開始將災區的棄養寵物帶回家，從最初收養40隻狗逐漸增加至50隻。15年過去，他已成功為逾千隻動物尋得領養家庭，並持續收留其他遭遺棄的毛孩。在滿屋貓咪相伴的家中受訪時，他坦言，「正是因為我們工作多年的這座核電廠，這些動物才會淪落到這種地步，保護牠們是我的義務」。

核災爆發之初，居民被迫搭公車逃生，寵物卻被禁止同行。赤間徹憶述當時有老人含淚求助，災後未被拴住的狗四處覓食，整個災區空無一人，只剩他和妻子在分發食物。

他感嘆，危難時人類固然以自身性命為重，但動物同樣是家人，棄養如同遺棄自己的孩子；面對後來因嫌麻煩而將動物丟在其家門口的飼主，他感到十分憤怒。

散盡核災賠償金全心照顧動物

過去15年間，赤間徹幾乎將核災後獲得的全數賠償金花在動物身上，至今仍獨力負擔龐大的飼養開銷。雖然偶爾會收到捐款，但他每天忙於清理籠子、餵食和遛狗，沒時間應付募款或群眾募資活動。

繁重的照顧工作讓他幾乎沒有喘息空間，但他笑言，多虧這些動物讓他保持活力、從未生病，這或許是毛孩們報恩及守護他的方式。

起初，赤間徹會將離世動物的骨灰留在家中，後來他為毛孩建立一座專屬墓地，已安置約30隻狗及眾多貓咪的遺骸，墓碑上刻著簡單的「安息」二字。現年63歲的他坦言，隨着年紀漸長，尋找接班人成為他目前最大的擔憂，但他堅定表示，希望能堅持這份志業直到最後。

