伊朗局勢︱伊朗1女國足突放棄庇護洩行蹤　6隊友緊急換「安全屋」

即時國際
更新時間：14:40 2026-03-11 HKT
發佈時間：14:40 2026-03-11 HKT

伊朗國家女子足球隊早前赴澳洲出戰亞洲盃，因賽前拒唱國歌面臨回國被秋後算賬。賽後先後有7名球員獲澳洲政府批出人道庇護，惟其中1人突改變主意決定回國，更在聯繫伊朗大使館時意外洩露所有人行蹤。澳洲當局接報後，已緊急將其餘6名女足成員轉移至安全地點。

綜合外媒報道，伊朗女足上週在澳洲參賽期間，於賽前奏國歌環節拒絕開口，隨即被伊朗官方媒體猛烈抨擊，甚至被貼上「戰時叛徒」的標籤，令外界極度擔憂她們回國後的人身安全。賽事結束後，隊內有7名球員決定尋求政治庇護，並成功獲澳洲政府核發人道簽證。

然而，澳洲內政部長伯克（Tony Burke）今日（11日）證實，其中一名獲庇護的女球員臨時改變主意。她在諮詢部分已經離隊的隊友及教練後，被建議直接聯繫伊朗大使館安排接應。此舉導致伊朗官方掌握該批尋求庇護球員的確切位置。伯克獲悉後，隨即下令採取緊急行動，轉移相關人員；但他同時強調，澳洲享有充分的旅行自由，人們有權改變主意，當局完全尊重該名球員回國的決定。

內政部長伯克（圖中）與其中5名獲澳洲庇護的伊朗女足運動員合照。（美聯社）
伊朗稱張開雙臂歡迎

目前，剩下的6名伊朗女足球員已被轉移並安置在全新的安全地點，由澳洲警方提供嚴密保護。面對球員出走風波，伊朗外交部於10日晚間曾公開向這些女將喊話，鼓勵她們歸國，「別擔心——伊朗張開雙臂歡迎妳們」。

