巴黎市長選戰創政治襪商機　民眾熱買為著臭「最憎候選人」

法國地方市政選舉即將於3月15日與22日分兩輪舉行。在今屆巴黎市長選戰中，共有6位主要候選人代表各自陣營角逐市政大權。一家法國襪子品牌看準這股政治熱潮，順勢推出印有候選人頭像的特製襪子，意外引發民眾熱烈搶購。

左右翼兩大熱門候選人襪最暢銷

該品牌以「投票是有用的，就像穿襪子一樣！」作為廣告標語，推出印有候選人頭像的有機棉襪。在巴黎瑪黑區（Le Marais）的商店內，6位候選人的頭像襪一字排開展示，就如一場趣味版的「選舉民調」。這款特色襪子每雙售價14歐元（約港幣127元）。

據店內銷售員透露，目前銷量最好的是兩大熱門人選，代表右翼保守派「共和黨」（LR）的現任文化部長達提（Rachida Dati），以及代表左翼「社會黨」（PS）的現任副市長葛瑞格華（Emmanuel Grégoire） 。至於銷量最差的，則是極右翼「國民聯盟」（RN）的候選人馬利雅尼（Thierry Mariani）。

一家法國襪子品牌推出印有候選人頭像的特製襪子。（Chaussettes et compagnie官網截圖）

民眾買最厭惡政客襪因「自己腳臭」

然而，這份「襪子民調」的銷量未必能真實反映選民的政治傾向。有消費者向《巴黎人報》（Le Parisien）笑稱，因為知道自己的腳很臭，所以會刻意購買自己最討厭的政客襪子來穿；亦有民眾為了不暴露政治立場，會故意把不同候選人的襪子混搭著穿。

除主打法國國旗紅藍兩色的巴黎候選人襪外，該品牌還推出里爾市（Lille）與拉羅雪爾市（La Rochelle）的款式。較為特別的是代表極右翼「收復黨」（Reconquête）候選人柯納芙（Sarah Knafo）的專屬鮮黃色襪子，店員解釋是因為她受訪時總是愛穿黃色衣服。

此外，該品牌近期更乘勝追擊，準備推出印有法國總統馬克龍戴著雷朋（Ray-Ban）太陽眼鏡的頭像襪，以及印有其英文演說口頭禪「的確如此」（For sure）的文字襪，充分反映這種帶有政治嘲諷趣味的商品在法國市場極受歡迎。

品牌準備推出印有法國總統馬克龍戴著雷朋太陽眼鏡的頭像襪。（Chaussettes et compagnie官網截圖）