聯合國小組指控俄羅斯擄走數千烏克蘭兒童 涉犯「危害人類罪」　

聯合國一個調查小組發表最新報告，強烈指控莫斯科當局將烏克蘭兒童驅逐並強行轉移至俄羅斯的行為，已構成「危害人類罪」。

8成受查兒童4年間仍未獲安排返鄉

由聯合國人權理事會在2022年俄烏戰爭爆發後不久設立的「烏克蘭問題獨立國際調查委員會」，於星期二（3月10日）發表調查結果。委員會指，目前收集到的證據足以表明，「俄羅斯當局犯下了驅逐和強行轉移兒童，以及對兒童強迫失蹤的危害人類罪」。報告稱，俄羅斯已從烏克蘭被佔領地區驅逐或轉移了「數千名」兒童，目前委員會已核實確認當中的1205宗案件。

調查報告指出，戰爭爆發至今已過去4年，但在委員會調查的案例中，被驅逐或轉移的兒童高達80%至今仍未能重返家園。莫斯科當局不但未能建立促進兒童返鄉的有效機制，反而專注於將這些兒童長期安置在俄羅斯的家庭或機構當中，同時未有向孩童的親屬告知他們的具體下落。

聯合國指莫斯科的行為構成「危害人類罪」。（法新社）

無理拖延遣返同屬戰爭罪

委員會重申先前的調查結論，強調俄羅斯當局對兒童的驅逐和轉移不但構成戰爭罪，其「無正當理由拖延遣返這些兒童」的行為，同樣構成戰爭罪。調查亦發現，俄方的做法「並非以兒童的最大利益為出發點」，嚴重違反國際法。