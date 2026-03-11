Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英國私立中學電郵通知半小時後即倒閉　近200學生失學家長怒轟「被搶劫」

即時國際
更新時間：10:30 2026-03-11 HKT
發佈時間：10:30 2026-03-11 HKT

英國一所私立中學近日突然倒閉，引發家長與師生極度震驚與憤怒。位於盧頓（Luton）的私立學校「King's House Moorlands」在向家長發出通知電郵後僅僅30分鐘，便正式關閉校門，近200名學生瞬間失去學籍，大批預繳學費的家長面臨血本無歸，教師得知消息後更當場落淚。

一年學費7.5萬元有人預繳兩年

據外媒報道，這項突如其來的決定令近200名學生失去學籍，其中最受打擊的是即將在5月參加英國中學會考（GCSE）的11年級學生。有家長控訴，校方在倒閉前幾天才剛鼓勵學生繳交校外教學費用及額外的考試管理費，如今這些款項連同已預付的學費恐怕全部石沉大海。一名家長受訪時表示，女兒因為這場變故徹底崩潰、無法入眠，直言「孩子覺得自己被搶劫了」。

英國一所私立學校近日突然倒閉。(iStock)
英國一所私立學校近日突然倒閉。(iStock)

校方在通知信件中解釋，由於英國經濟環境惡劣、私校稅收壓力增加，加上越來越多家長拖欠學費，才導致學校出現「無法承受的財務壓力」而被迫關閉。然而，外界卻發現經營該校的夫婦中，丈夫在辭去執行長職位不到3週內，便立刻註冊一家新公司，加上倒閉前仍不斷向家長收款，被質疑是早有預謀的惡性倒閉。

校方在宣布關門後的後續電郵中表示，若學生想在原校參加5月的考試，家長必須「額外付費」以補償監督考試的教師薪資。事實上，多數家長早已預繳大筆學費，有家長表示該校每學期學費高達2500英鎊（約2.5萬港元），全年高達7500英鎊（約7.5萬港元），有家庭甚至預繳了兩年的學費。

工會批「完全不可接受」

全英教育工會（National Education Union）當地分會強烈批評事件，指出校方不可能毫無預警下才發現財務問題，卻在沒有足夠通知的情況下突然停辦，直斥做法「完全不可接受」 。該工會強調，事件不僅讓近200名學生瞬間失學，亦導致多名教職員面臨失業及欠薪危機，對所有人造成極大的衝擊。

