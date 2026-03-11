Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

德國「暴力熊」阿里巴巴網購銅鋁遭詐騙 老闆拍片揭鋼板扮鋁板失$36萬

德國知名電腦散熱品牌Thermal Grizzly（業界俗稱「暴力熊」）近日爆出跨國貿易騙局。品牌創辦人、著名超頻專家Roman Hartung在其YouTube頻道披露，公司因在歐洲難以獲取價格合理的原材料，遂嘗試透過中國電子商務平台「阿里巴巴」採購數噸銅與鋁，詎料收到的貨物竟是「金玉其外」的假材料，損失金額約4萬歐元（約36萬港元）。

鍍銅鋼板偽裝純銅 磁鐵一吸原形畢露

Roman Hartung在影片中展示了這批令公司蒙受損失的貨物。他指出，Thermal Grizzly分別向兩家不同的中國供應商訂購原材料。貨物運抵德國後，公司進行初步檢測，部分樣品表面雖呈現純銅色澤，但深度測試後發現，這些材料實為「鍍銅鋼板」。

測試人員發現，該批材料的導電性能完全不達標，且具備明顯磁性，證實並非100%純銅。由於散熱產品極度依賴銅的導熱特性，這批材料若投入生產，將嚴重影響產品質量。

鋁板托盤「玩空城計」 墊鋼板瞞天過海

除了銅材造假，鋁材供應同樣存在嚴重欺詐。Hartung展示的托盤顯示，供應商採取了極其周密的掩飾手段：托盤最上方的數層確實是真鋁板，但中間卻夾雜大量低價鋼板。

最令品牌方憤怒的是，由於鋁的密度僅約為鋼的三分之一，供應商為確保貨物總重量能通過初步物流檢查，竟在托盤底部留出巨大空隙。這種「空城計」配合鋼板的重量，成功瞞過了出口時的重量核實。

此次詐騙訂單的總成本連運費高達4萬歐元（約36萬港元），雖然部分鋼材可透過廢金屬市場變現回收，但公司仍需承擔巨額虧損。由於供應商身處中國境內，對於這家德國中小企業而言，進行跨國維權及法律追討面臨極大的司法障礙與高昂成本。

儘管遭遇重創，Roman Hartung強調公司將堅持聲譽與原則，絕不會將這批偽劣材料用於任何產品中，並以此案例提醒全球買家，在採購關鍵工業原材料時務必提高警覺，加強實地考察或第三方檢驗，以免落入詐騙陷阱。

