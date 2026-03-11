Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜美方：伊朗在霍爾木茲海峽航道佈雷 能源部長稱海軍護航商船後急刪帖

更新時間：07:04 2026-03-11 HKT
發佈時間：07:04 2026-03-11 HKT

中東戰火持續升溫，全球能源咽喉霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）成為美伊角力的核心。美國能源部長賴特（Chris Wright）周二（10日）一度在社交媒體宣布海軍成功護航油輪，隨後火速刪帖，引起市場震盪。與此同時，美軍指控伊朗正試圖在海峽佈雷，雙方在海上的軍事對峙似進入白熱化階段。

美國能源部長賴特周二在社交平台發布帖文，宣稱美國海軍已成功護送一艘油輪通過霍爾木茲海峽，以確保石油能持續供應全球市場。此消息一度令震盪的國際油價應聲回落，但該帖文在發布不久後即被刪除。

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）隨後在記者會上公開澄清，指賴特的說法並不正確，確認目前美國海軍並未開展護航行動。有消息人士指，美國政府內部仍在討論啟動護航的時機。

伊朗伊斯蘭革命衛隊亦發帖反駁賴特，形容他的護航說法「純屬謊言」，並警告美軍及其盟友的任何行動都將在伊朗導彈與無人機的打擊範圍內。

美軍擊斃佈雷人員 阻截海峽封鎖行動

在外交辭令交鋒的同時，實質的軍事衝突正在海面展開。美國情報機構透露，已有跡象顯示，伊朗正試圖在關鍵航道佈設水雷。美國中央司令部（CENTCOM）隨後證實，美軍已在霍爾木茲海峽附近採取行動，成功擊斃16名正進行佈雷作業的伊朗人員，並摧毀多艘布雷船隻。

外界分析指，伊朗此舉旨在透過封鎖航道，反制美以聯軍的軍事打擊。美國總統特朗普則發出嚴厲警告，要求伊朗立即停止佈雷，否則將面臨「前所未有的軍事後果」。

伊朗革命衛隊：美軍艦隻不敢接近

針對美軍的指控與威脅，伊朗革命衛隊發言人表現強硬，強調在當前的戰爭狀態下，沒有任何一艘美國艦船敢於接近阿曼海、波斯灣或霍爾木茲海峽。革命衛隊海軍司令更直言，伊朗軍方有能力封鎖海峽，任何敵對勢力的介入都將招致毀滅性打擊。

隨著美方正考慮為商業油輪提供政治風險保險及海軍護航，這條承載全球約五分之一石油供應的黃金水道，已成為一觸即發的火藥桶。

