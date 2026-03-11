Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄烏戰爭｜美俄烏三方會談將推遲至下周 澤連斯基稱或於土耳其舉行

即時國際
更新時間：06:42 2026-03-11 HKT
發佈時間：06:42 2026-03-11 HKT

美國總統特使威特科夫表示，美國、俄羅斯與烏克蘭的三方會談將推遲至下周舉行。烏克蘭總統澤連斯基則表示，會談地點可能設於土耳其。

威特科夫接受CNBC訪問時未有說明具體日期及會議地點。他表示，三方會談原定本周舉行，並指美方將「保持積極態度」推動會談進行。

烏克蘭通訊社引述澤連斯基稱，美方建議下周舉行新一輪三方會談，但是否成行仍取決於中東局勢發展。會談地點可能在土耳其或瑞士。

烏克蘭總統澤連斯基則表示，會談地點可能設於土耳其。路透社
烏克蘭總統澤連斯基則表示，會談地點可能設於土耳其。路透社

澤連斯基當天早前在社交平台表示，他已與土耳其總統埃爾多安通電話並討論伊朗局勢。埃爾多安表示，土耳其已準備好主辦下一輪烏美俄三方會談，烏方對此表示歡迎。

澤連斯基又表示，烏克蘭本周將派出三個無人機專家小組，分別前往卡塔爾、阿聯酋及沙特阿拉伯，與當地分享攔截無人機的經驗。他早前曾提出，烏克蘭願與中東夥伴合作，以低成本攔截型無人機交換「愛國者」防空導彈。

