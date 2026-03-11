Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

印度漢鎚殺16歲少年  當眾「吃腦飲血」超嚇人  20年前殺妻剛出獄2年

印度中央邦達莫村（Damoh）近日發生一宗駭人聽聞的凶殺案。一名有謀殺前科的男子，在光天化日下持鐵鎚殘殺一名16歲少年。最令輿論震驚的是，兇徒在行兇後竟然當場食下死者的組織並飲血。警方調查發現，被告兩年前才剛因殺妻罪滿釋放出獄。

慶祝兄妹節遇襲 腦組織遭當眾吞食

根據《印度時報》報道，事發時16歲少年巴拉特（Bharat）正與表弟維傑（Vijay）前往鄰近村莊，準備與妹妹慶祝當地的傳統節日「兄妹節」。兩人途中遇到同村村民帕特爾（Patel），對方突然發難，掏出鐵鎚瘋狂襲擊兩人。

巴拉特頭部遭到反覆重擊當場死亡。維傑雖然成功逃脫並向村民求救，但他親眼目睹了極度恐怖的一幕：帕特爾在殺死巴拉特後，竟當眾挖掘並吃掉對方的部分腦組織，甚至吮吸死者的血液。

殺妻囚20年才獲釋 警民合力制服兇徒

村民與警員接報趕到現場，在田野間發現仍手持鐵鎚的帕特爾。面對眾人圍捕，帕特爾一度試圖反抗及再次攻擊，最終被合力制服。

警方深入調查後發現，帕特爾是一名危險的慣犯。約20年前，他曾因謀殺妻子被判入獄，服刑長達20載後，直到兩年前才獲釋。沒想到出獄僅兩年，他竟以更加殘暴的方式奪取無辜少年的性命。

目前，受害者遺體已送往醫院進行屍檢，帕特爾則被以謀殺罪名正式逮捕。警方正對其進行嚴厲訊問，以釐清其喪心病狂的犯案動機，並評估其精神狀況。

