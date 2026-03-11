伊朗局勢｜伊朗小學遇襲至少165人死 現場美製戰斧巡航導彈殘骸曝光

美以聯軍對伊朗的大規模襲擊進入第11日，一場關於「誤炸小學」的輿論戰火迅速蔓延。針對上月底伊朗南部一所女子小學遭到導彈襲擊、造成165人喪生的慘劇，伊朗當局發布在現場找到的美國製戰斧巡航導彈殘骸的照片，以證明空襲慘劇是由美軍造成。

伊官媒頭版刊學童遺照：請特朗普直視她們的眼睛

據《紐約時報》報道，伊朗方面發布的照片顯示，在南部城市米納布（Minab）遇襲小學的廢墟中，發現了多塊美國製造的導彈殘骸。這些碎片疑似來自2014年後生產的新型「戰斧」（Tomahawk）巡航導彈。

殘骸細節極為具體，其中一塊標有「SDL ANTENNA」（衛星數據鏈路天線），這是該型號導彈通訊系統的關鍵零件。另一塊殘骸更印有明顯的「美國製造」字樣，並標明製造商為俄亥俄州的「環球汽車公司」（Globe Motors）。諷刺的是，美國國防部在襲擊前一天才公布過海軍發射戰斧導彈的影像，而美軍中央司令部亦曾證實，部署在射程範圍內的驅逐艦「斯普魯恩斯」號（USS Spruance）曾於當日發射導彈。

特朗普稱或伊朗所為：他們彈藥「不精準」

儘管物證直指美軍，特朗普連日來卻多次公開反駁，聲稱伊朗應為慘劇負責。他表示：「我們認為這是伊朗所為，因為他們的彈藥非常不精準，根本沒有準繩度可言。」他更辯稱伊朗亦擁有戰斧導彈，並指「戰斧」只是一個「籠統的詞彙」。

然而，《紐約時報》報道指，伊朗實際上並不具備發射戰斧導彈的技術。目前全球除美國外，僅英國、澳洲擁有該款導彈，而日本及荷蘭雖獲准購買，但最快也要到2024至2025年才交貨。特朗普對此則輕描淡寫，表示無論調查結果如何，他都「願意接受」。

針對特朗普的言論，伊朗官媒《德黑蘭時報》（Tehran Times）周日（8日）以極具視覺衝擊力的排版作出回應。該報頭版刊登了所有在空襲中遇難學童的遺照，標題簡短而沉重：「特朗普，請直視他們的眼睛」。

該報在社論中嚴厲譴責特朗普散播虛假訊息、推卸暴行責任，並指責其公然拒絕外交解決方案。文章指出，這批年幼的面孔正是美軍「持續入侵」的最有力指控。