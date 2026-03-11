Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

女子手機開擴音拒戴耳機狂罵空服員 被趕落飛機乘客「鼓掌歡送」

更新時間：00:11 2026-03-11 HKT
發佈時間：00:11 2026-03-11 HKT

近日在美國航空航班上，有一位自私的女性旅客以擴音方式播放手機影片，遭空中服務員2次勸說仍拒戴耳機，最終還情緒失控，憤怒地斥責空服員，激起其他乘客的不滿，最終被警方請下飛機拒載。

這起事件發生在美國航空一架由邁阿密飛往坦帕的班機上，鄰近座位的乘客在2月26日將影片分享到TikTok網站上。從影片中可以見到，該名女性旅客因為不願意使用耳機，與空中服務員發生了爭執。

涉事女子兇狠罵人。 TiKTok@jcmack03
該名女子被要求用耳機時，不僅沒有配合，還大聲咆哮說：「我他X的影片才播放了30秒，音量也才50%，就要因為這樣把我趕下飛機？！」旁邊的空服員試圖讓她緩和情緒，然而她卻持續怒罵說說：「聽起來是他們自己的問題」、「快點報警啊」。

這位女乘客聲稱，她在第二次被空服員警告時已停止播放影片，但最終她仍被到場的警員送下飛機。過程中，她試圖反抗，甚至一度抓住警員的手臂，怒吼「美國不是一個自由的國家嗎？難道我連表達自己的權利都沒有嗎？」警員則冷靜地回應，並且要求她立即下機。

女子離開機艙後，艙內乘客熱烈鼓掌歡呼，並大讚空服員的處理。有人說：「他們處理得非常出色，全程都展現了高度的尊重，這實在是太令人難以置信了，我真沒想到自己會親眼目睹這種事情。」

