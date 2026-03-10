Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄烏戰爭｜美國暫停斡旋和談 俄烏皆稱「取得進展」

即時國際
更新時間：22:52 2026-03-10 HKT
發佈時間：22:52 2026-03-10 HKT

 

美國與以色列2月28日向伊朗發動攻擊，華府及全球近半個月的注意力都在海灣地區，原本正在斡旋的俄羅斯和烏克蘭和談陷入停滯。這使烏克蘭可能陷入無援的困境，但同一時間，作為俄羅斯重要支援國的伊朗分身不暇，同樣令俄羅斯失去了一些外援。

俄烏官員對這場已持續4年的戰場狀況作出了相互矛盾的說法。烏克蘭聲稱在一些前線地區將俄軍擊退，但克里姆林宮堅稱，俄羅斯的特別軍事行動正在取得進展。

俄羅斯幾乎每天都在空襲烏克蘭平民區，緊急服務部門周二表示，夜間無人機襲擊兩個城市，造成至少 14 人受傷，包括2名兒童。烏克蘭空軍稱，俄羅斯夜間發射了137架無人機，他們擊落了122架。

儘管兵力不足，烏克蘭軍隊最近在反攻中，奪回了東南部第聶伯羅彼得羅夫斯克工業區幾乎所有領土，將俄羅斯軍隊趕出了超過 400 平方公里的地區。在烏克蘭國家安全委員會（RBC-Ukraine）周二發表的採訪中，科馬連科少將表示「整體情況艱難但尚在控制之中」。戰鬥最激烈的地區是烏克蘭東部的波克羅夫斯克（Pokrovsk ，保衛城，俄羅斯稱為紅軍村）與南部的奧克桑德里夫卡（Oleksandrivka）附近。

華盛頓智庫「戰爭研究所」（ISW）肯定了烏克蘭的反擊效果，該單位表示，烏克蘭最近的反擊「正在產生戰術、作戰和戰略影響，可能會擾亂俄羅斯2026年春夏的進攻計畫」。

另一方面，克里姆林宮外交顧問烏沙科夫(Yuriy Ushakov)表示，俄羅斯總統普京週一晚些時候告訴美國總統特朗普，俄羅斯軍隊在烏克蘭「進展相當順利」。

烏沙科夫告訴記者，這一進展「應該鼓勵基輔朝著透過談判解決衝突的方向邁進」。這句話顯示俄羅斯希望繼續談判，而他們的辦法就是吸引特朗普的注意，因為特朗普會幫忙向烏克蘭施壓。

目前，俄羅斯的經濟已出現明顯的衰退，克里姆林宮現在希望伊朗戰爭能夠推高油價，以帶來意外之財，並轉移國際社會對烏克蘭戰爭的注意力，消耗西方國家的武器庫，並迫使美國及其北約盟國減少對基輔的軍事支持。

