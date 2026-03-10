伊朗局勢｜霍爾木茲GPS大亂驚見「巨圓船陣」 希臘油輪關掉應答器闖關

霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）在美伊衝突下爆發嚴重的電子干擾，原本繁忙的水道在衛星追蹤數據上呈現出一片混亂。追蹤數據顯示，該區數以千計的船隻在螢幕上擠成一團，有油輪顯示出時速近190公里的驚人航速。

現「倒Z字」、圓形奇怪船陣

彭博社報道指出，最新追蹤數據顯示，霍爾木茲海峽附近出現了至少12個船隻集群，部分集群規模超過200多艘各類船隻。這些船群在螢幕上排成詭異的形狀，例如阿聯酋阿布扎比內陸出現一個明顯的「圓形船陣」，在魯威斯（Ruwais）外海則出現了「倒Z字」型排列。

相關新聞：伊朗局勢｜停戰髮夾彎？特朗普一日改口3次 時稱「快結束」時稱「未贏夠」

電子干擾並導致船隻回報航速出現「超現實」數據，其中一艘2013年建造的成品油輪「阿斯普魯達號」（Asprouda）9日發出的訊號顯示，其在傑貝阿里（Jebel Ali）外海的航速竟然高達102.2節，相當於時速約190公里；然而，這類油輪正常的最高時速僅約16節（約30公里）。

干擾系統導致船隻在平台上顯示的位置與實際地點完全不符。海事領域分析師道格拉斯（Mark Douglas）表示，過去48小時內，當地的狀況變得「令人摸不着頭緒」，現在幾乎不可能靠追蹤數據來判斷船隻的確切位置。

相關新聞：伊朗局勢｜紐約期油一度升穿110美元 飆逾20% 特朗普稱油價急升是「小代價」

在伊朗封鎖下，由希臘Dynacom Tankers Management公司營運的「神龍號」（Shenlong），成功通過了霍爾木茲海峽。該船載有約100萬桶沙特阿拉伯原油，從拉斯塔努拉港裝載，目的地為印度孟買港。據指該船在關閉無線電應答器的情況下穿越霍爾木茲，3月4日在波斯灣航向海峽途中關閉，至到周一（9日）上午才在印度海岸線附近重新發出信號。