Uber在美國全面推出女性偏好功能 優先為女乘客、司機配對同性

即時國際
更新時間：21:44 2026-03-10 HKT
發佈時間：21:44 2026-03-10 HKT

Uber宣布即日起在美國全面推出「女性偏好」 （Women Preferences）配對功能，允許女乘客在叫車時優先選擇女司機，女司機同樣可以選擇只接載女乘客。經過多個城市試運後，這項被許多夜歸女性與家長期盼已久的安全機制擴至全美。

這項功能此前曾在洛杉磯、三藩市、底特律等城市試行。儘管加州有Uber司機提出集體訴訟，認為屬歧視男性之舉，該功能最終仍在美國全面推出。Uber指出，美國公司約有五分之一司機是女性，比例因城市而異。

相關新聞：遊韓注意｜搭Uber小心被劏！猖獗騙車資新招曝光 網民怒斥：被收兩倍錢
「女性偏好」功能提供了三種配對途徑，女乘客「 即時叫車」或「提前預約」，都可以直接指定要女司機接載。若系統評估即時叫車等待時間過長，乘客也可以隨時取消女司機配對，改為一般叫車。

使用者也可以在App設定選項中開啟女司機偏好，雖然不保證百分之百，但系統會按當時實際情況盡量安排。

此外，不僅乘客可以選擇，女司機也能開啟「女性乘客偏好」功能，盡量優先顯示女性的叫車請求。

相關新聞：美女受困杜拜沙漠 成功召喚「Uber駱駝」惹熱議

Uber表示，這項功能的設計目的，主要是希望提升女性在平台上的舒適感與安全感，同時讓她們在使用服務時擁有更多選擇、更多信心及更大的使用彈性。

除了美國之外，目前在超過40個國家的女司機可使用相關功能，女乘客則可在7個國家使用，包括美國、德國、法國、沙特阿拉伯、葡萄牙、巴西和西班牙。

