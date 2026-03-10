紐約地產界「淫魔3兄弟」性販運罪成 派對公子形象奢華體驗利誘

紐約曼哈頓聯邦地區法院周一對震驚全國的亞歷山大兄弟性販運案作出裁決，陪審團裁定被告3兄弟所有罪名全部成立，最高可判處終身監禁。



被告包括兩位曾叱咤紐約房地產界的塔爾（Tal Alexander）與奧倫（Oren Alexander）兄弟，以及奧倫的雙胞胎阿隆（Alon Alexander）。他們被指長年性販運婦女與女童，多達11名女性出庭指控遭強姦或性侵。

相關新聞：澳洲女子揭紐約淫魔兄弟強姦臨開審前驚傳猝逝

披着派對男孩外衣的掠食者

這場備受矚目的審判歷時超過一個月，陪審團聽取了超過30名證人充滿情緒甚至露骨的證詞。檢方指控，亞歷山大兄弟偽裝成熱衷派對的富家公子，實則是有計劃的掠食者，利用財富與地位引誘並侵犯受害者。塔爾與奧倫曾是全國最知名的房地產經紀，經常經手數百萬美元的豪宅交易。

根據起訴書，三兄弟在2005至2021年，即長達14年間，以「奢華體驗、旅行和住宿承諾」引誘並性侵女性，過程中會施用迷姦藥「GHB鎮靜劑」，防止受害者抗拒或逃跑，導致「一些受害者經歷身體和精神能力受損的症狀，包括行動與語言能力受限、對於事件記憶不完整等。」

一些受害者透過交友軟體或社交媒體認識三兄弟，另一些受害者則在夜店或派對上遇見他們。更令人心寒的是，多宗案件都涉及輪姦，3人性暴力紀錄更可追溯至高中時期。

17歲少女受害影片成關鍵證據

庭審期間，法庭播放了一段其中一名兄弟侵犯一名17歲少女的影片，成為關鍵證據之一。經過3天、長達約21小時的閉門審議，陪審團最終達成一致裁決。一名匿名的陪審員在庭外向記者坦言：「這是艱難的一天，我感到麻木。」

由於案件的高度敏感性，主審法官卡普羅尼（Valerie E. Caproni）決定不公開陪審員的姓名。案件定於今年8月6日判刑。