澳洲北部爆28年來最嚴重洪災　警方警告「鱷魚無處不在！」

澳洲北領地（Northern Territory）近期連日暴雨，引發自1998年以來最嚴重的洪災。當地警方已緊急將全州超過1000人疏散至避難所，並指洪水中「鱷魚無處不在」，呼籲民眾切勿下水以防遭巨鱷襲擊。

逾千人緊急疏散

據報，澳洲北領地在上周末遭遇強降雨侵襲，當中凱瑟琳鎮（Town of Katherine）的河流水位更在周六晚飆升至19.2米，創下28年來的最高紀錄。當地警方在7日緊急採取行動，動用直升機及飛機協助偏遠地區居民撤離，全州已有超過1000人被轉移至安全避難所。救災指揮官坦言，目前災情「非常嚴重」，區內多條道路封閉，至少90戶家庭仍處於斷電狀態。

警方警告「鱷魚無處不在」。（法新社）

水位暴漲變澤國

在洪水氾濫之際，野生動物的威脅更讓災情雪上加霜。北領地警方特別發出嚴厲警告，呼籲居民絕對不能進入洪水中游泳，並強調：「鱷魚絕對是無處不在，請不要下水！不要在水中游泳有兩個原因：第一是河水流速極快；第二，這裡是鱷魚最活躍的地區」。

據估計，被稱為「頂端地帶」（Top End）的澳洲北部，棲息著多達10萬條海水及淡水鱷魚 。其中海水鱷魚體長可達6米，體重超過1噸，咬合力足以輕易咬碎人類頭骨。研究人員多次指出，氣候變遷正持續加劇這類極端洪災及叢林大火等自然災害的發生頻率與嚴重程度。