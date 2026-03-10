Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國俄亥俄州立大學校長引咎辭職　承認與女性存「不當關係」

更新時間：16:00 2026-03-10 HKT
發佈時間：16:00 2026-03-10 HKT

美國俄亥俄州立大學校長卡特（Walter “Ted” Carter Jr.）於周一（9日）辭職，早前他披露與一名為其私人業務尋求公共資源的女性存在「不當關係」。

主動向校董會認錯

美聯社報道，現年66歲的卡特在聲明中指，他向大學校董會告知自己的錯誤後自願辭職。他並未詳細說明該關係的性質，僅表示將與妻子琳達（Lynda）一同離開。

卡特表示，「出於個人原因，我做出辭去俄亥俄州立大學校長職務的艱難決定。我向校董會披露，我犯了一個錯誤，允許了不當渠道接觸俄亥俄州立大學的領導層。」

俄亥俄州立大學是全美第六大大學，擁有超過6萬名學生及超過60萬名校友，並擁有排名領先的橄欖球隊和醫學中心。卡特負責監督2026財政年度預算，其總收入達115億美元。

俄亥俄州立大學校長卡特於週一辭職。（美聯社）
俄亥俄州立大學校長卡特於週一辭職。（美聯社）

曾任海軍飛行員履歷輝煌

該大學於2023年從內布拉斯加大學系統聘請卡特。他曾任美國海軍學院院長，並保持著超過2000次無事故艦載機著陸的國家紀錄。

卡特填補前任校長強森（Kristina Johnson）合約中途辭職留下的空缺，當時強森的離職原因基本上未經解釋。這位工程師及前美國能源部副部長在2020年加入該校擔任校長前，曾任紐約州立大學系統總校長。

