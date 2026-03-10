Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩外籍客犯禁攀富士山滑落山谷 瑞典女命危紐西蘭男重傷

更新時間：14:50 2026-03-10 HKT
發佈時間：14:50 2026-03-10 HKT

日本富士山發生嚴重登山意外。2名外國籍男女無視冬季封山的警告執意攀登，結果不慎滑落山谷。2人在寒冷的山區受困，經同行友人通報後才被尋獲，目前二人已被送往醫院搶救，其中女子情況危急，男子則身受重傷。

新七合目附近失足滑落

事發於日本當地時間3月9日下午3時左右，一名23歲的瑞典籍女性與一名51歲的紐西蘭籍男性，在攀登富士山新七合目附近時不慎失足滑落山谷。與兩人同行的外籍女同事見狀，隨即報警求助，並表示與兩人「失去聯絡」。據了解，兩人墜落的位置距離他們原本所在的地點約有400米遠。

日本富士山發生嚴重登山意外。（法新社）
靜岡縣警察及消防局的山岳救援隊接報後，立即摸黑趕赴現場展開搜救。直至當晚10時30分左右，救援人員終於在寶永火口附近發現已無法動彈的兩人。救援隊耗費一整晚的時間，以擔架將兩人搬運下山，並於今日（10日）早上交由靜岡縣防災直升機接手，緊急送往醫院救治。

警方提醒，目前通往富士山山頂的所有登山道均處於冬季封閉期間，而且山區地面結冰，情況非常危險。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

