Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中東戰火衝擊 亞洲航空公司上調票價 制定停飛應變計劃

即時國際
更新時間：14:20 2026-03-10 HKT
發佈時間：14:20 2026-03-10 HKT

受到中東戰火衝擊，油價飆升，亞洲多家航空公司開始提高機票票價，並制定包括停飛部分航班在內的緊急應變計劃。

印度的航空公司已將長程航線的機票價格調高15%，知情人士說，現在考慮再拉大漲幅。越南當地的官媒則警告，由於飛機燃料依賴進口，機票最高有可能漲價70%。

相關新聞：
香港航空周四起加燃油附加費 單程最多150元 國泰：參考航空燃油價非原油價格

越南官媒警告，由於飛機燃料依賴進口，機票最高有可能漲70%。路透社
越南官媒警告，由於飛機燃料依賴進口，機票最高有可能漲70%。路透社
卡塔爾航空近乎停擺。路透社
卡塔爾航空近乎停擺。路透社
受到中東戰火衝擊，往返中東的航𤥦大亂，多班停飛。路透社
受到中東戰火衝擊，往返中東的航𤥦大亂，多班停飛。路透社

印度航空機票漲價15%

彭博新聞指出，亞洲地區的航空公司不像歐洲或美國的同業，比較沒有預先對高油價進行避險安排，以至於更容易受到飛機燃料突然飆高的傷害。

消息人士表示，東南亞一些廉航公司因而開始料想到，一旦燃料貴到無法負擔或是難以取得時，飛機只能停飛。

Sparta Commodities資深分析師June Goh說，亞洲的航空公司若沒有夠強的避險規畫，先前機票售出的基準點比起現在所在的位置，真的受傷很重。

消息來源指出，如果目前油價高居不下的情況再維持3個多月，一些利潤率低的廉航恐怕就要倒閉。

全球數千架飛機或被迫停飛

德意志銀行分析師Michael Linenberg在最新的報告中寫道，因為最弱小的航空公司中止營運，伊朗戰爭可能令全球數千架飛機被迫停飛。

飛機燃料價格的波動太猛烈，讓新西蘭航空周二（10日）暫停發布財測，公司2周前完成的預期狀況，現在已全然不適用。

新西蘭航空說，等市場與營運狀況趨於穩定後，才能給出今年度財測。預期這波燃料大漲的影響會在下半年呈現。

波斯灣3大航空幾近停擺

伊朗戰爭已超過10天，隨著阿聯酋航空（Emirates）、卡塔爾航空（Qatar Airways）及阿提哈德航空（Etihad Airways）等海灣3大航空公司運能幾乎停擺，大量旅客被迫尋找替代航線，使具備直飛能力的亞洲航空公司需求激增。

德國漢莎航空行政總裁Carsten Spohr上周表示，漢莎有進行油價避險操作，這次在同業被迫調高票價時，相對具有優勢。同時，公司也將更多運能移到亞洲和非洲地區。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
00:27
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
即時國際
5小時前
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
商業創科
2026-03-09 14:51 HKT
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
影視圈
2026-03-09 10:00 HKT
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-09 12:59 HKT
伊朗局勢｜特朗普指美國對伊朗的軍事行動「幾乎已完成」 希臘油輪載百萬桶成功穿越霍爾木茲｜持續更新
01:27
伊朗局勢｜特朗普指美國對伊朗的軍事行動「幾乎已完成」 希臘油輪載百萬桶成功穿越霍爾木茲｜持續更新
即時國際
8小時前
東張西望｜獸父認性侵14歲親兒  網上發兒下體照引女「三人行」  梁敏巧鬧市狂奔追淫狼
東張西望｜獸父認性侵14歲親兒  網上發兒下體照引女「三人行」  梁敏巧鬧市狂奔追淫狼
影視圈
15小時前
4400萬六合彩頭獎得主賣樓 沽東涌映灣園三房 9年前Full Pay入市
樓市動向
20小時前
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光  新歡背景神秘網民憂被騙  情路坎坷一前度輕生離世
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光  新歡背景神秘網民憂被騙  情路坎坷一前度輕生離世
影視圈
5小時前
星島申訴王|月租7千引來「幽靈租客」 全屋堆滿雜物 業主反被索償6萬元
05:02
星島申訴王 | 月租7千引來「幽靈租客」 全屋堆滿雜物 業主反被索償6萬元
申訴熱話
7小時前
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
影視圈
2026-03-09 09:00 HKT