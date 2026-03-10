中東戰火衝擊 亞洲航空公司上調票價 制定停飛應變計劃

受到中東戰火衝擊，油價飆升，亞洲多家航空公司開始提高機票票價，並制定包括停飛部分航班在內的緊急應變計劃。

印度的航空公司已將長程航線的機票價格調高15%，知情人士說，現在考慮再拉大漲幅。越南當地的官媒則警告，由於飛機燃料依賴進口，機票最高有可能漲價70%。

越南官媒警告，由於飛機燃料依賴進口，機票最高有可能漲70%。路透社

卡塔爾航空近乎停擺。路透社

受到中東戰火衝擊，往返中東的航𤥦大亂，多班停飛。路透社

印度航空機票漲價15%

彭博新聞指出，亞洲地區的航空公司不像歐洲或美國的同業，比較沒有預先對高油價進行避險安排，以至於更容易受到飛機燃料突然飆高的傷害。

消息人士表示，東南亞一些廉航公司因而開始料想到，一旦燃料貴到無法負擔或是難以取得時，飛機只能停飛。

Sparta Commodities資深分析師June Goh說，亞洲的航空公司若沒有夠強的避險規畫，先前機票售出的基準點比起現在所在的位置，真的受傷很重。

消息來源指出，如果目前油價高居不下的情況再維持3個多月，一些利潤率低的廉航恐怕就要倒閉。

全球數千架飛機或被迫停飛

德意志銀行分析師Michael Linenberg在最新的報告中寫道，因為最弱小的航空公司中止營運，伊朗戰爭可能令全球數千架飛機被迫停飛。

飛機燃料價格的波動太猛烈，讓新西蘭航空周二（10日）暫停發布財測，公司2周前完成的預期狀況，現在已全然不適用。

新西蘭航空說，等市場與營運狀況趨於穩定後，才能給出今年度財測。預期這波燃料大漲的影響會在下半年呈現。

波斯灣3大航空幾近停擺

伊朗戰爭已超過10天，隨著阿聯酋航空（Emirates）、卡塔爾航空（Qatar Airways）及阿提哈德航空（Etihad Airways）等海灣3大航空公司運能幾乎停擺，大量旅客被迫尋找替代航線，使具備直飛能力的亞洲航空公司需求激增。

德國漢莎航空行政總裁Carsten Spohr上周表示，漢莎有進行油價避險操作，這次在同業被迫調高票價時，相對具有優勢。同時，公司也將更多運能移到亞洲和非洲地區。